يعد الكاتشب من الصلصات المفضلة لدى الأطفال والكبار، خاصة مع البطاطس المحمرة والسندوتشات والوجبات السريعة، لكن بعض الأنواع الجاهزة تحتوي على كميات مرتفعة من السكر والملح، لذلك تفضل بعض الأمهات تحضيره في المنزل باستخدام مكونات طبيعية والتحكم في كمية الإضافات.

ويمكن تحضير الكاتشب الصحي في المنزل بسهولة، دون الحاجة إلى مواد حافظة صناعية، مع الاحتفاظ بمذاق الطماطم المميز.

مقادير الكاتشب الصحي

5 ثمرات طماطم حمراء ناضجة.

ملعقة كبيرة معجون طماطم حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة خل.

نصف ملعقة صغيرة عسل أو سكر حسب الرغبة.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

رشة فلفل أسود.

رشة بابريكا.

رشة ثوم بودرة.

رشة بصل بودرة.

طريقة عمل الكاتشب الصحي في المنزل

اغسلي الطماطم جيدًا وقطعيها إلى مكعبات صغيرة. ضعي الطماطم في حلة على نار هادئة واتركيها حتى تلين وتخرج عصارتها. اخلطي الطماطم باستخدام الخلاط الكهربائي حتى تحصلي على قوام ناعم. صفي الخليط للتخلص من القشور والبذور. أعيدي عصير الطماطم إلى الحلة، وأضيفي معجون الطماطم والخل والملح والتوابل. أضيفي العسل أو السكر حسب الرغبة، وقلبي المكونات جيدًا. اتركي الخليط على نار هادئة حتى يتكثف ويصل إلى قوام الكاتشب المعروف. اتركيه حتى يبرد تمامًا، ثم ضعيه في برطمان زجاجي نظيف ومحكم الغلق داخل الثلاجة.

نصائح للحصول على كاتشب صحي ولذيذ

اختاري الطماطم الحمراء الناضجة للحصول على مذاق غني ولون طبيعي.

قللي كمية السكر أو استغني عنه إذا كانت الطماطم حلوة المذاق.

لا تكثري من الملح حتى يكون مناسبًا للاستخدام اليومي.

احفظي الكاتشب في الثلاجة واستخدمي ملعقة نظيفة عند تقديمه.

لأنه منزلي وخالٍ من المواد الحافظة، يُفضل تحضير كميات صغيرة واستهلاكها خلال عدة أيام.

ويمكن تقديم الكاتشب المنزلي مع البطاطس المحمرة والجبنة المقلية والسندوتشات، ليكون بديلًا منزليًا يمكن التحكم في مكوناته وكمية السكر والملح الموجودة به.