أعرب الفنان أحمد حلمي عن رغبته في اللعب ضمن صفوف النادي الإسماعيلي، مؤكدًا ارتباطه بالنادي وتمنيه الانضمام إليه، حتى لو كان دوره جمع الكرات خلال التدريبات والمباريات.

وقال أحمد حلمي، خلال تصريحات تلفزيونية: «أنا عايز ألعب في الإسماعيلي حتى لو هلم الكور، وببارك للمستشار تركي آل الشيخ وفي نجاح دايمًا».

وتأتي تصريحات أحمد حلمي بالتزامن مع حالة الجدل التي أثارها المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعدما نشر كلمة «الإسماعيلي» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، دون توضيح المقصود من المنشور.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ عاد آل الشيخ ونشر صورة لقميص النادي الإسماعيلي عبر خاصية «ستوري» على حسابه، ما زاد من تساؤلات جماهير الدراويش بشأن احتمالية وجود تحرك جديد يتعلق بالنادي.

وشهدت منشورات تركي آل الشيخ تفاعلًا واسعًا من جماهير الإسماعيلي، التي طالبت بتدخله لمساندة النادي في أزمته الحالية، ورحبت بفكرة الاستثمار فيه، مستعيدة تجربته السابقة مع نادي بيراميدز.