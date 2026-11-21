واصل فيلم «حدوتة» تصدره لقائمة إيرادات شباك التذاكر في دور العرض المصرية، بعدما حقق أمس، الجمعة، إيرادات بلغت 4 مليون و38 ألف جنيه.

وقد حقق فيلم “حدوتة” إيرادات إجمالية بعد عرض 10 أيام حيث بلغت قيمتها 88 مليون و 533 ألف جنيه.

فيلم حدوتة

فيلم حدوتة بطولة أحمد حلمى، أمينة خليل، ماجد المصرى، خالد الصاوى، رحمة أحمد، محمد عبد العظيم، مدحت تيخا ، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف أحمد عبد الرحمن، اخراج مازن اشرف، انتاج فيلم سكوير للمنتج أحمد بدوى.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية «حدوتة»، التي يجسدها أحمد حلمي، وهو رجل فقد والديه في طفولته ونشأ لدى أسرة بديلة، قبل أن يواجه سلسلة من المواقف المعقدة التي تقوده إلى أخصائية للعلاج بالتنويم المغناطيسي، تجسدها أمينة خليل، في محاولة لاستعادة ذكرياته وكشف أسرار من ماضيه، وسط مواقف تجمع بين الضحك والتأثر.

عباس أبو الحسن يشيد بفيلم “حدوتة”

من ناحية أخرى، أشاد الفنان عباس أبو الحسن بالفنان أحمد حلمي، بعد تجربته السينمائية الجديدة في فيلم «حدوتة»، معتبراً أن العمل يمثل محطة فارقة في مشواره الفني، ويكشف عن قدرته على تقديم أدوار تجمع بين الكوميديا والدراما بأسلوب مختلف

وكتب عباس أبو الحسن، في منشور عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «في حالة غير مسبوقة، مفاجأة العودة الرائعة أو إعادة البعث وتبديل الجلد اللي عملها أحمد حلمي في فيلم (حدوتة) مُذهلة، بعد سلسة أفلام أخيرة غير موفقة كانت كفيلة بضرب نجوميته الفريدة في مقتل، لا قيام من بعدها، زيه زي ماحصل في حالة نجمي الكوميديا السابقين كان من ذوي الجماهيرية العظمى، واللذان لم تقم لهم قائمة بعد إخفاق طويل حتى وان استمرّا يعافروا إنما ظلوا أمواتا تطارد ماض ولى تماما».

وأضاف: «تلك الإفاقة النادرة المدهشة لحلمي والقدرة على تحويل قدرا بائسا بدا يلوح في الأفق القريب، لم يكن يستطيع فعلها إلا نجمًا بذكاء أحمد حلمي، واستطاع بهذا النهج الجديد أن يشق لنفسه مساراً جديد ومتجددا جمع فيه بين الدراما المؤثرة والكوميديا الخارج من بطن النص وليست بلوي الذراع، إنه النص ثم النص ثم النص، يبدوا لي أن حلمي قد اقتنع بالإقلاع عن التدخل بالتأليف واعطى ثقته كاملة للكاتب والمخرج مبروك حلمي».

واختتم: «فيلم حدوته فيلم مثير وممتع، بطله النص ثم حلمي، فيلم سيضحكك ويبكيك، ويربكك ويمس شغاف قلبك، ويخاطب مناطق مظلمة سحيقة من اللاوعي، ودعوة للتصالح مع النفس وقبول الذات قبولا غير مشروطا كمنفذ وحيد للتحرر ادخلوا السينمات».