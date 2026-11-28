كشف الناقد طارق الشناوي عن رأيه فى فيلم “حدوتة” الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد حلمي والمعروض حاليا بالسينمات.

وقال طارق الشناوي: إن فيلم “حدوتة” يعد عودة حميدة لحلمي بعد سنوات من الغياب فضلا عن سنوات أخرى من الأخفاقات بسبب أفلامه الأخيرة.

وأضاف طارق الشناوي، أن حلمي يقدم فى “حدوتة” رؤية جديدة وآداء مختلف كان بمثابة بوابة لعودته الى قمة شباك التذاكر واستحواذه على الإيرادات حيث لم يستطع أى من النجوم الجدد ان يحتلوا مكانه رغم ابتعاده عن الساحة الفنية.

وأوضح طارق الشناوي، أن الفيلم يعاني من ضعف السيناريو وقد ظلم بشكل أو بأخر الشخصيات الأخرى، خصوصا أن من كتب قصته أحمد حلمي أيضا، وكنت اتمنى ان تاخذ الشخصيات الأخرى نصيبها من السيناريو حتى يظهر العمل أكثر تماسكا وعمقا ورغم أن هذا لم يتحقق إلا ان العمل هو الأفضل من بين المعروض حاليا وما عرضه حلمي فى السنوات الاخيرة قبل عودته.

فيلم حدوتة

فيلم حدوتة بطولة أحمد حلمى، أمينة خليل، ماجد المصرى، خالد الصاوى، رحمة أحمد، محمد عبد العظيم، مدحت تيخا ، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف أحمد عبد الرحمن، اخراج مازن اشرف، انتاج فيلم سكوير للمنتج أحمد بدوى.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية «حدوتة»، التي يجسدها أحمد حلمي، وهو رجل فقد والديه في طفولته ونشأ لدى أسرة بديلة، قبل أن يواجه سلسلة من المواقف المعقدة التي تقوده إلى أخصائية للعلاج بالتنويم المغناطيسي، تجسدها أمينة خليل، في محاولة لاستعادة ذكرياته وكشف أسرار من ماضيه، وسط مواقف تجمع بين الضحك والتأثر.