أعلن الفنان معتز حسين رضوان، عن خطوبته في خبر يحمل الكثير من مشاعر الفرحة والحب، وذلك بعدما شارك جمهوره ومتابعيه مجموعة من الصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في ظهور لفت الأنظار وحظي باهتمام المتابعين.

وحرص الفنان معتز حسين رضوان، على التعبير عن سعادته بهذه المناسبة السعيدة من خلال كلمات رومانسية حملت معاني الحب والامتنان والتفاؤل ببداية مرحلة جديدة في حياته.

حيث كتب معلقاً على الصور: «اللهم بارك لنا واكتب لنا الخير والرزق والسعادة» ، مضيفاً عبارته التي لامست مشاعر متابعيه: «في هدوء وجدت ما تستحق أن أكمل العمر معها»، موجهاً كلماته إلى خطيبته .

وجاء إعلان الخطوبة محملاً برسائل إنسانية ورومانسية، حيث عبّر رضوان عن سعادته بالعثور على شريكة حياته التي اختار أن يكمل معها مشواره، مؤكداً بكلماته أن الهدوء والطمأنينة قد يكونان أجمل ما يجمع بين شخصين قررا أن يبدآ معاً رحلة جديدة عنوانها المحبة والتفاهم والأمل في المستقبل.

ولفت الانتباه أيضاً استخدام العلمين المصري والسوري في المنشور وهو ما أضفى على الرسالة طابعاً خاصاً، وجعل التهاني والتفاعل مع إعلان الخطوبة يحملان أجواء من المحبة والتقارب.

وتفاعل متابعو الفنان مع الصور والكلمات التي نشرها، وحرصوا على تقديم التهاني والتبريكات له ولخطيبته إيلا سكر، متمنين لهما حياة مليئة بالسعادة والاستقرار، وأن تكون هذه الخطوبة بداية لقصة جميلة تتوج بالزواج وتأسيس أسرة يسودها الحب والاحترام.

وتُعد عبارة «في هدوء وجدت من تستحق أن أكمل العمر معها» أبرز ما جاء في إعلان الخطوبة، إذ اختار الفنان أن يعبّر عن مشاعره بعيداً عن التكلف، بكلمات بسيطة لكنها تحمل الكثير من المعاني، لتؤكد أن السعادة الحقيقية تكمن في العثور على الشخص الذي يمنح الحياة معنى مختلفاً ويجعل المستقبل أكثر إشراقاً.

وبهذه المناسبة، يتقدم محبو الفنان ومتابعوه بأجمل التهاني للعروسين، متمنين لهما دوام المحبة والمودة والرحمة، وأن يبارك الله لهما ويكتب لهما الخير والرزق والسعادة، وأن يجمع بينهما دائماً على خير.