كشف محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، عن موعد عودته للمشاركة في التدريبات والمباريات، وذلك خلال حديثه مع مراسل قناة MBC عقب فوز الفريق على أول أغسطس الأنجولي.

وسأل مراسل MBC اللاعب قائلًا: «أنت راجع إمتى يا أفشة؟»، ليرد الأخير مازحًا: «أنت مراسل MBC وعايز تاخد خبر يعني؟ أسبوع».

وجاء ذلك عقب فوز الأهلي على نظيره أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة إسكو كارا التوجولي، يوم 6 ديسمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز خارج ملعبه والعودة بالنقاط الثلاث، لتعزيز موقفه في المجموعة ومواصلة مشواره نحو التأهل للدور التالي.