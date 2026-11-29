كشفت بيانات حكومية في الكونغو الديمقراطية عن ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس إيبولا إلى 6025 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 12254 إصابة في ثماني مقاطعات، وسط مخاوف من استمرار انتشار الوباء بوتيرة متسارعة وصعوبة احتوائه.

وأظهرت الأرقام الرسمية، الصادرة السبت، أن التفشي الحالي أصبح ثاني أكبر تفشٍ لفيروس إيبولا من حيث عدد الإصابات والوفيات، بعد الوباء الذي اجتاح غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016، وأسفر عن إصابة أكثر من 28600 شخص ووفاة ما يزيد على 11 ألفًا في غينيا وليبيريا وسيراليون.

وتشير البيانات إلى أن التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية ينتشر ويحصد الأرواح بمعدل يزيد على ضعف الوتيرة المسجلة في تفشي غرب أفريقيا، وهو ما يعزوه خبراء الصحة إلى مجموعة من العقبات التي تعرقل جهود احتواء الفيروس، أبرزها النقص المزمن في التمويل، وتراجع ثقة السكان في المرافق الصحية، فضلًا عن تدهور الأوضاع الأمنية في المناطق المتضررة.

اشتباكات تعرقل جهود احتواء إيبولا

وفي هذا السياق، ذكرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من نوفمبر الجاري أن عددًا من العاملين في القطاع الصحي ظلوا محاصرين داخل أحد المستشفيات لمدة ثلاثة أيام، نتيجة اشتباكات عنيفة شهدتها مقاطعة إيتوري شمال شرقي البلاد.

وتتفاقم الأزمة مع وفاة أعداد كبيرة من المصابين قبل تمكنهم من الوصول إلى مراكز الرعاية الصحية، في ظل صعوبة التنقل وانعدام الأمن وضعف الخدمات الطبية في المناطق المتضررة.

ولا تزال نسبة الوفيات بين المصابين مرتفعة، إذ تبلغ نحو 49% من إجمالي الحالات، نتيجة وصول كثير من المرضى إلى المرافق الصحية في مراحل متأخرة من المرض، أو إحجامهم عن طلب الرعاية الطبية من الأساس.

ووفقًا لبيانات عرضها المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها في وقت سابق من نوفمبر، فإن أكثر من 60% من الوفيات تحدث خارج مراكز العلاج، وهو ما يثير مخاوف صحية إضافية بشأن انتشار العدوى داخل المجتمعات المحلية.

وتكتسب الوفيات التي تحدث خارج المنشآت الصحية أهمية خاصة في جهود مكافحة الوباء، إذ تشير إلى احتمالية عدم عزل المصابين بصورة مناسبة قبل وفاتهم، بما يرفع مخاطر انتقال العدوى إلى أفراد أسرهم والمخالطين لهم.

وفي تطور يزيد من المخاوف بشأن حجم الأزمة، أظهر تحليل أجرته وكالة «رويترز» لصور الأقمار الصناعية أن الحصيلة الرسمية للوفيات قد تكون أقل بكثير من الأعداد الفعلية في اثنتين من أكثر المناطق تضررًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يثير تساؤلات بشأن مدى دقة عمليات رصد الوفيات وتوثيقها في ظل الظروف الأمنية والإنسانية المعقدة.