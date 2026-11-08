مشروعات استثمارية ومعرض للحرف اليدوية.. جولة لوزير الرياضة ومحافظ الأقصر

قام جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بجولة تفقدية بمركز شباب القرنة بالبر الغربي، وعددا من المشروعات الاستثمارية وذلك في إطار متابعة مشروعات الاستثمار الرياضي وتعظيم الاستفادة من المنشآت والإمكانات المتاحة.

وشملت الجولة تفقد عدد من المشروعات، منها صالة أفراح وكافتيريا وحمام سباحة، حيث اطلع الوزير والمحافظ على مكونات المركز.

كما تفقدا معرض المنتجات الحرفية واليدوية، للتعرف على المنتجات المعروضة وما تعكسه من مهارات وإمكانات أصحاب الحرف اليدوية، ودور المعارض في إتاحة فرص للتسويق والتعريف بالمنتجات المحلية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية تنويع مجالات الاستثمار داخل المنشات التابعة للوزارة، والعمل على استغلال الإمكانات المتاحة بما يحقق عوائد تسهم في تطوير الخدمات واستدامة التشغيل، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية والمجتمعية المرتبطة بالمنشآت الشبابية والرياضية.

وأشار إلى أهمية الاهتمام بالمنتجات الحرفية واليدوية وإتاحة الفرص للتعريف بها، بما يدعم أصحاب الحرف ويسهم في فتح مجالات جديدة للتسويق.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مراكز الشباب والاستفادة من الإمكانات المتاحة بها، بما يسهم في تقديم خدمات متنوعة لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى أهمية التوسع في المشروعات الاستثمارية داخل تلك المراكز، بما يحقق عوائد اقتصادية تساعد على تحسين مستوى الخدمات واستدامة تشغيل المنشآت.

وأضاف محافظ الأقصر أن معرض المنتجات الحرفية واليدوية بالبر الغربي يمثل فرصة مهمة لإبراز ما تتمتع به الأقصر من تراث حرفي ومهارات يدوية متميزة، ودعم أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة، من خلال توفير منافذ لتسويق منتجاتهم والتعريف بها أمام الزائرين، بما يسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوى دخل الأسر المنتجة.

وأشار إلى حرص المحافظة على دعم الصناعات الحرفية والتراثية باعتبارها أحد مكونات الهوية الثقافية للأقصر، وأحد الروافد المهمة لدعم الاقتصاد المحلي وتنشيط السياحة.