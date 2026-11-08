أوقاف الأقصر تبدأ تأهيل المرشحين لوظائف عمال المساجد

افتتح الدكتور علي صديق، مدير مديرية أوقاف الأقصر، اليوم "الأحد"، فعاليات البرنامج التدريبي المخصص للمرشحين لشغل وظيفة عامل مسجد، ضمن مسابقة التعيين لعام 2024 «دفعة الإمام حسن العطار»، وذلك بالمركز الثقافي بمسجد محمد حسين بمدينة الأقصر، وتستمر فعاليات الدورة لمدة 3 أيام.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعداد وتأهيل المقبولين لشغل الوظائف الجديدة، ورفع كفاءتهم قبل مباشرة مهامهم، من خلال تنفيذ 26 دورة تدريبية بمختلف المديريات الإقليمية، بما يضمن امتلاكهم المهارات اللازمة للتعامل مع متطلبات العمل داخل المساجد.

ويشمل البرنامج التدريبي مجموعة من الموضوعات المرتبطة بطبيعة الوظيفة، أبرزها التعريف بالواجبات والمسئوليات الوظيفية، وآداب العمل داخل بيوت الله، وآليات الحفاظ على نظافة المساجد وصيانتها، إلى جانب قواعد السلامة والصحة المهنية وسبل المحافظة على موارد المسجد ومحتوياته.

وشهدت إحدى المحاضرات حضور الدكتور محمود عبد الدايم الجندي، وكيل مديرية أوقاف الأقصر، لمتابعة سير البرنامج التدريبي والاطلاع على الموضوعات المقدمة للمتدربين.

وأكد الدكتور علي صديق أن تنظيم هذه الدورات يستهدف إعداد عناصر مؤهلة وقادرة على تحمل مسئولياتها الوظيفية بكفاءة وانضباط، مشددا على أهمية الدور الذي يقوم به عمال المساجد في الحفاظ على نظافة بيوت الله ومظهرها الحضاري، وتوفير الأجواء المناسبة للمصلين.

وتندرج الدورة ضمن استراتيجية وزارة الأوقاف لتطوير الأداء الإداري والخدمي بالمساجد، من خلال الاستثمار في تأهيل الكوادر البشرية، وضمان قيام كل عنصر بدوره في خدمة بيوت الله على الوجه الأمثل.