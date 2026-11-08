"أكشن أيد الدولية": الوضع الإنساني في غزة على شفا الانهيار مع دخول فصل الشتاء

حذرت مسئولة التواصل في مؤسسة "أكشن أيد" الدولية في فلسطين، ريهام الجعفري، من أن الوضع الإنساني في غزة بات على شفا الانهيار، مع دخول فصل الشتاء ووصول أولى المنخفضات الجوية لتضيف مزيدا من المعاناة الصحية والمعيشية للعائلات النازحة في القطاع.

وقالت الجعفري -في مداخلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية، اليوم /الأحد/- إن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا مع تضرر البنية التحتية وعرقلة إيصال المساعدات الإغاثية ومنع إدخال المواد الضرورية ومستلزمات الإيواء والمنازل المتنقلة والوقود والمعدات الثقيلة.

وأشارت المسؤولة الدولية إلى أن 94% من الأسر في غزة بحاجة ماسة إلى مستلزمات إيواء عاجلة لمواجهة تداعيات الأجواء الشتوية، مطالبة في الوقت نفسه بضرورة إيجاد حل سياسي لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية خاصة في ظل هذه الظروف العصيبة مع استمرار الخروقات الإسرائيلية وعرقلة المؤسسات الدولية من القيام بعملها في القطاع.

وأعربت الجعفري عن حزنها العميق إزاء تضاعف معاناة الأطفال في هذه الظروف العصبية، التي تحرم الأطفال من وجود مكان آمن في ظل نقص الملابس الشتوية ووسائل التدفئة والمستلزمات الأساسية التي يمنع الاحتلال الإسرائيلي دخولها إلى القطاع.

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي يشهد فيه القطاع الساحلي في غزة سقوط أمطار غزيرة طوال الساعات الماضية، وغمرت مياه الأمطار آلاف الخيام، مما تسبب في تسرب المياه إلى داخلها وإتلاف مقتنيات العائلات النازحة وسط ظروف إنسانية صعبة.