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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الشوري القطري يؤكد حرصه على دعم جهود تسوية النزاعات بالوسائل السلمية

رئيس الشوري القطري يؤكد حرصه على دعم جهود تسوية النزاعات بالوسائل السلمية
رئيس الشوري القطري يؤكد حرصه على دعم جهود تسوية النزاعات بالوسائل السلمية
أ ش أ

 أكد رئيس مجلس الشوري القطري حسن بن عبدالله الغانم، اليوم /الأحد/ حرص بلاده على دعم جهود تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، مشيرا إلى دورها في الوساطة وتقريب وجهات النظر انطلاقا من سياستها الثابتة الداعمة للأمن والسلم الدوليين.

و استعرض الغانم خلال لقائه رئيس المجلس الوطني بالاتحاد السويسري بيير أندريه باج، الذي يزور قطر حاليا -وفقا لوكالة ألأنباء القطرية "قنا"- سبل دعم وتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين، بالإضافة لتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وتوترات، حيث أكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وضمان أمن الممرات المائية وحرية الملاحة الدولية.

من جانبه، أشاد رئيس المجلس الوطني السويسري بجهود دولة قطر في الوساطة وحل النزاعات، وإسهاماتها في دعم الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، مؤكدا أهمية مواصلة المساعي الدبلوماسية لاحتواء التوترات، منوها بمتانة العلاقات بين البلدين الصديقين، معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الزيارات والخبرات بين المجلسين؛ بما يخدم المصالح المشتركة.

رئيس مجلس الشوري القطري حسن بن عبدالله الغانم دعم جهود تسوية النزاعات لغة الحوار والدبلوماسية رئيس المجلس الوطني بالاتحاد السويسري بيير أندريه باج

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