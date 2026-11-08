قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الجيزة يوجه بتوفير سيارات إضافية لنقل الركاب من المنيب إلى العياط والأقاليم عقب توقف حركة القطارات
محمد صلاح يتواصل مع علي ماهر ويهنئه بتولي تدريب المنتخب
حماس : الكارثة المتفاقمة في غزة تستوجب تحركاً عاجلاً لوضع حد للحصار الإسرائيلي
القصة الكاملة.. كيف أدرات الدولة حادث تصادم قطاري العياط؟
شبورة وأمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة غدا
5 سنوات مدة القيد.. قانون السجل التجاري يوضح مواعيد التجديد وإجراءات المحو
مجدي يعقوب: كفاءات مصر قادرة على قيادة العالم
ترامب لـ"CBS": انتصرنا في حربي فنزويلا وإيران وحصلنا على مليارات الدولارات
يحيى الفخراني: أشرف زكي فكرني بـ حمدي غيث في دفاعه عن الفنانين.. وخسارة كبيرة يمشي من منصبه
السيدة انتصار السيسي تنعى ضحايا حادث قطاري العياط وتوجه بتقديم الدعم الكامل لأسرهم
تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي
الصحة: ارتفاع أعداد مصابي حادث قطار العياط لـ112 مصابًا و7 وفيات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الهند تعتزم امتلاك ناقلات نفط وغاز مع قفزة حادة فى تكاليف الشحن واضطرابات مضيق هرمز

الهند تعتزم امتلاك ناقلات نفط وغاز مع قفزة حادة فى تكاليف الشحن واضطرابات مضيق هرمز
الهند تعتزم امتلاك ناقلات نفط وغاز مع قفزة حادة فى تكاليف الشحن واضطرابات مضيق هرمز
أ ش أ

 تعتزم شركة "إنديان أويل كوربوريشن" الهندية المملوكة للدولة إلى شراء ناقلات نفط وغاز بترولي مسال خاصة بها، في محاولة لتعزيز سيطرتها على عمليات النقل وخفض تعرضها للارتفاع الحاد في تكاليف الشحن الناجم عن اضطرابات الملاحة قرب مضيق هرمز.

وقال مدير الشؤون المالية بالشركة أنوج جاين إن مجلس الإدارة وافق على شراء عدد من السفن، وإن مناقصات لعمليات الاستحواذ المقترحة طُرحت منذ عدة أشهر، مشيرا إلى أن الشركة تدرس كذلك إمكانية بناء سفن داخل الهند في إطار مبادرة "صنع في الهند"، بحسب تقرير لصحيفة "تايمز أوف انديا" الصادرة اليوم/الأحد/.

وتعتمد "إنديان أويل" تقليديا على ناقلات مستأجرة بعقود زمنية أو لرحلات منفردة، لكنها تدرس حاليا مزيجا من امتلاك السفن وتحسين ترتيبات التأجير القائمة وتشجيع بناء السفن محليا.

وجاء التحرك في ظل ارتفاع تكاليف نقل النفط الخام والغاز البترولي المسال بصورة حادة، مع تعطل حركة الملاحة التجارية قرب مضيق هرمز وزيادة أسعار الشحن وتكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب.

وأوضح جاين أن الشركة تدفع حاليا نحو دولارين إلى 2.5 دولار للبرميل لنقل الخام عبر الناقلات المستأجرة بعقود زمنية، مقابل أسعار تصل إلى ما بين 8 و10 دولارات للبرميل في السوق الفورية.

كما قفزت تكاليف نقل الغاز البترولي المسال من مستويات معتادة تقارب 40 دولارا للطن إلى ما بين 160 و180 دولارا للطن في السوق الفورية.

وفي موازاة خططها لتعزيز قدراتها البحرية، أعادت الشركة تنويع مصادر الخام، حيث شكل النفط الروسي نحو 55% من احتياجاتها خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، مقابل 24% من الشرق الأوسط ونحو 10% من إفريقيا، إلى جانب واردات من البرازيل والولايات المتحدة وفنزويلا.

كما ارتفعت حصة المشتريات الفورية من الخام إلى نحو 87% من إجمالي مشتريات الشركة خلال النصف الأول من السنة المالية 2027، مقابل نحو 50% في السنة السابقة.

وتأتي هذه التحركات في وقت ارتفعت فيه أسعار سلة الخام الهندية إلى نحو 120 دولارا للبرميل في أكتوبر، مقارنة بمتوسط تراوح بين 65 و70 دولارا في فبراير، مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

ورفعت "إنديان أويل" كذلك مخزوناتها من الخام إلى ما يعادل نحو 39 يوما من الاستهلاك، مقارنة بمستوى معتاد يتراوح بين 33 و35 يوما، في محاولة لتوفير هامش أمان في مواجهة أي اضطرابات جديدة في الإمدادات.

شركة إنديان أويل كوربوريشن الهندية ناقلات نفط غاز بترولي مسال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

سعر الذهب

نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

الذهب

بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

دعم المصانع المتعثرة

6000 مصنع على أبواب الدعم.. خبير اقتصادي: الصناعات المغذية تحناج للمساندة

محافظ الغربية

متخصص في أمراض وجراحات القلب للأطفال..محافظ الغربية: مستشفى «سلامة قلبك» رسالة إنسانية عظيمة ونموذج للتكافل المجتمعي

مصر وصندوق النقد الدولي

بعد انتهاء البرنامج الحالي.. خبير: مصر ستجدد اتفاق التمويل مع صندوق النقد الدولي

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

المزيد