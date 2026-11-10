ميناء دمياط: تداول 55 ألف طن بضائع عامة واستقبال ومغادرة 27 سفينة خلال 24 ساعة

ذكرت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 سفينة، بينما غادرت 13 سفينة أخرى، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء والمستمرة تحت الشحن والتفريغ إلى 33 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 37 ألفاً و917 طناً، تشتمل على 8427 طن كلينكر، و10 آلاف و334 طن جبس معبأ، و400 طن سكر معبأ، و15 ألفاً و305 أطنان يوريا، و1650 طن ملح معبأ، و350 طن علف بنجر، و1000 طن رمل، و451 طن بضائع متنوعة.

وأضاف البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 17 ألفاً و939 طناً، تضم 6400 طن حديد، و2736 طن ذرة، و2044 طن خردة، و1050 طن أبلاكاش، و250 طن سكر معبأ، و4859 طن زيت طعام، و600 طن بضائع متنوعة.

وأشار إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 418 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 328 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد حاويات الترانزيت 3366 حاوية مكافئة.

واختتمت الهيئة بيانها بالإشارة إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 53 ألفاً و410 أطنان، بينما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص إلى 3514 طناً، في حين سجلت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 5892 حركة خلال الـ 24 ساعة الماضية.