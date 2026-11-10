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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المحكمة تنصف طالبة أردنية تم فصلها من كلية طب الأسنان ومحاولتها لإنهاء حياتها نتيجة القرار

مجلس الدولة
مجلس الدولة
إسلام دياب

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة بإلغاء قرار فصل طالبة أردنية من كلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية، لمنعها من التسجيل بالفصل الدراسي الصيفي «السمر كورس».

المحكمة تنصف طالبة أردنية تم فصلها من كلية طب الأسنان

تقدم دفاع الطالبة الأردنية بإنذار رسمي على يد محضر إلى مسؤولي جامعة الإسكندرية وكلية طب الأسنان، حمّلوهم خلاله المسؤولية القانونية والجنائية والإدارية والتعويضية عن الأضرار التي لحقت بالطالبة، على خلفية منعها من التسجيل بالفصل الدراسي الصيفي «السمر كورس».

واختصم الإنذار كلًا من رئيس جامعة الإسكندرية، ونائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعميد كلية طب الأسنان، ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ومدير إدارة الوافدين بالجامعة، بصفتهم.

وأوضح الإنذار أن الطالبة، أردنية الجنسية، والمقيدة بالصف الثاني بكلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية كطالبة وافدة، تقدمت بجميع الإجراءات الإدارية اللازمة لتسجيل المواد الدراسية التكميلية بالفصل الدراسي الصيفي المعتمد وفقًا لنظام الساعات المعتمدة، إلا أنها فوجئت برفض تسجيلها.

وأشار الدفاع إلى أن الطالبة أجرت عملية تكميم في شهر أكتوبر عام 2024، ومع بداية الدراسة تعرضت لمضاعفات صحية منعتها من حضور الفصل الدراسي الأول، فتقدمت بطلب إيقاف قيد لعذر قهري.

وأضاف أن الطالبة فوجئت عند تقدمها لإعادة القيد من أجل استكمال الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، بأن طلبها لم تتم الموافقة عليه، وتم إبلاغها بأنها لن تتمكن من استكمال الفصل الدراسي، ما أدى إلى سقوط عام دراسي كامل 2024/2025.

وأوضح الدفاع أن الطالبة عادت خلال العام الدراسي 2025/2026 لاستكمال دراستها، إلا أنها فوجئت بعدم نجاحها، فتقدمت للحصول على فرصة دخول الفصل الصيفي باعتبارها من طلاب نظام الساعات المعتمدة، حيث يتم السماح للطلاب بالتسجيل بعد سداد الرسوم المقررة.

وأكد الدفاع أن إدارة الكلية رفضت طلبها، وأبلغتها بأنها لا يحق لها دخول السمر كورس بسبب حاجتها إلى عدد كبير من الدرجات، وأنها معرضة للفصل، موضحًا أن الطالبة طلبت منهم فصلها رسميًا حال عدم السماح لها باستكمال الدراسة، إلا أنهم رفضوا، كما رفضوا تمكينها من التسجيل.

وذكر الإنذار أن امتناع الإدارة عن تمكين الطالبة من التسجيل تسبب في أضرار نفسية وجسدية بالغة، مؤكدًا أن الواقعة وصلت إلى حد تعرض حياتها للخطر، وأنها أقدمت على تناول شريط من مضاد حيوي في محاولة لإنهاء حياتها، ما تسبب في إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، وتم نقلها إلى مستشفى جامعة الإسكندرية، حيث تم التعامل مع حالتها وإجراء غسيل معدة لها، مؤكدين أن الواقعة تم توثيقها بمحاضر رسمية وتقارير طبية.

محكمة القضاء الإداري طالبة طالبة أردنية كلية طب الأسنان مجلس الدولة

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