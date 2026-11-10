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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الزراعة يحدد 5 محاور رئيسية لتطوير القطاع وتحقيق الأمن الغذائي

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، وبحضور وكيلا المجلس ورؤساء اللجان المتخصصة والأعضاء، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، محاور استراتيجية العمل للوزارة والرد على طلبات المناقشة والاستفسارات المقدمة من السادة النواب، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة.

وأعرب الوزير في مستهل كلمته عن خالص الشكر والتقدير للسادة النواب مقدمي طلبات الاستيضاح، مؤكداً أن هذه المناقشات تتيح فرصة هامة للتشاور وتبادل الرؤى حول الموضوعات المرتبطة بقطاع الزراعة، في ظل ما تشهده الدولة المصرية من نهضة تنموية شاملة تحظى باهتمام بالغ ودعم مستمر وغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمتابعة مستمرة من الحكومة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، انطلاقاً من كون القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح "فاروق" أن وزارة الزراعة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف النهوض بالقطاع عبر خمسة محاور رئيسية ترتكز على: التوسع الأفقي وزيادة المساحات الزراعية، فضلا عن التوسع الرأسي وتحسين السلالات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إضافة الى زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، وتطوير الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي.

واشار الوزير إلى ان هذه السياسات تهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية المتوازنة، والحفاظ على الموارد ورفع كفاءة استخدامها، والتكيف مع التغيرات المناخية، فضلاً عن تحسين مستوى معيشة المزارعين، والحد من الفقر، وتوفير فرص عمل منتجة للشباب والمرأة الريفية، وإقامة مجتمعات تنموية متكاملة.

وأوضح وزير الزراعة، أن الدولة المصرية نجحت في التوسع في الرقعة الزراعية من خلال مشروعات الأمن الغذائي واستصلاح أراضي جديدة لتصل المساحة الزراعية الإجمالية إلى 10.5 مليون فدان، مع الاعتماد على نظم زراعية حديثة والري الذكي.

وتابع ان الوزارة تدعم المشروعات القومية عبر توفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والتقاوي، وإعداد التراكيب المحصولية والمقننات السمادية المناسبة، لافتا إلى أن الجهود قد شملت تنفيذ دراسات حصر وتصنيف التربة على مساحة 1.3 مليون فدان بمناطق سيناء، سيوة، مطروح، توشكى، والدلتا، إلى جانب إنشاء 8 محطات تحلية لخدمة مناطق سيناء، مطروح، الوادي الجديد، والصعيد، فضلاً عن إقامة محطات ميكنة زراعية حديثة في مناطق توشكى، المغرة، شرق العوينات، وغرب غرب المنيا.

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