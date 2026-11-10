هل زراعة 4 أفدنة كاكا تحقق حلم المليون جنيه؟ الفلاحين تجيب

كشف حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين والخبير الزراعي، عن تصدر قرية فيشا بنا التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية قائمة أكبر القرى المصرية زراعةً لمحصول الكاكا «الخرما»، مشيرًا إلى أن القرية تضم نحو 1200 فدان من أشجار الكاكا، لتصبح واحدة من أبرز مناطق إنتاج هذه الفاكهة في مصر.

وقال أبو صدام، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن زراعة الكاكا تمثل فرصة استثمارية واعدة للمزارعين، في ظل ارتفاع العائد الاقتصادي الذي يحققه المحصول، موضحًا أن قيمة إنتاج الفدان الواحد تتراوح حاليًا بين 250 و300 ألف جنيه، وفقًا لحجم الإنتاج والأسعار، وهو ما يعني إمكانية تحقيق عائد يصل إلى مليون جنيه من إنتاج 4 أفدنة.

وأضاف أن سعر كيلو الكاكا في الحقل يبلغ نحو 25 جنيهًا، بينما يصل إلى المستهلك النهائي بنحو 50 جنيهًا، لافتًا إلى أن الفدان ينتج ما بين 15 و20 طنًا خلال الموسم، فيما يتراوح إنتاج الشجرة الواحدة بين 150 و250 كيلوجرامًا.

وأوضح نقيب الفلاحين أن أشجار الكاكا تبدأ في الإنتاج التجاري بعد نحو 3 إلى 5 سنوات من زراعتها، ما يجعلها من المحاصيل التي تحتاج إلى الصبر والاستثمار طويل الأجل، مشيرًا إلى أن تكلفة تأسيس الفدان، بما تشمل شراء الشتلات وتجهيز الأرض والزراعة، تدور حول 10 آلالاف جنيه، وفقًا لظروف الزراعة وتكاليف مستلزماتها.

وأشار أبو صدام إلى أن المساحات المزروعة بالكاكا في مصر لا تزال محدودة، وتتراوح تقديريًا بين 4 و7 آلاف فدان، رغم ما تتمتع به من عائد اقتصادي، مؤكدًا أن التوسع في زراعتها يحتاج إلى نشر الوعي بين المزارعين بطبيعة المحصول واشتراطات زراعته وطرق تسويقه.

الشجرة الميتة

ولفت إلى أن أشجار الكاكا تُعرف لدى بعض المزارعين باسم «الشجرة الميتة»، نظرًا لتساقط أوراقها بالكامل خلال فصل الشتاء، فتبدو وكأنها جافة أو ميتة، رغم أنها تدخل في دورة طبيعية استعدادًا لموسم نمو وإنتاج جديد.

وأكد أن الكاكا من الأشجار القوية التي يمكنها تحمل قدر من التغيرات المناخية، إلا أنها تحتاج إلى توفير احتياجاتها المائية المناسبة لضمان نموها وإنتاجيتها، محذرًا من ذبابة الفاكهة باعتبارها أحد أبرز الآفات التي تهدد الثمار وتؤثر على جودتها وقيمتها التسويقية.

وذكر أن الكاكا، المعروفة أيضًا باسم «الخرما»، تنتمي إلى أصول شرق آسيوية، خاصة الصين، ودخلت مصر خلال عهد محمد علي، وأصبحت من الفواكه المميزة التي يقبل عليها المستهلكون، وتُعرف عالميًا باسم «فاكهة الآلهة».

وأوضح أن ثمار الكاكا تتمتع بقيمة غذائية مرتفعة، لاحتوائها على مجموعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، التي تسهم في دعم المناعة وصحة القلب والعينين وتحسين عملية الهضم، فضلًا عن احتوائها على الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع.

وشدد أبو صدام على أهمية التوسع المدروس في زراعة الكاكا، مع توفير الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وتعريفهم بأفضل الممارسات الزراعية ووسائل مكافحة الآفات، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة الثمار وفتح آفاق جديدة لتسويقها.