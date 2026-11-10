برلماني يحذر من تراجع زراعة المحاصيل الاستراتيجية.. ويطالب بإحياء الدورة الزراعية

طالب النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ، بإعادة إحياء الدورة الزراعية في محافظات الدلتا، محذرًا من تراجع زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القطن، وما ترتب على ذلك من خروج عدد من الفلاحين من المنظومة الزراعية ، وتراجع مصادر دخلهم التي كانت توفر لهم سبل الحياة على مدار العام.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أثناء مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المتعلقة بسياسات الحكومة في ملفات الزراعة والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.

تطبيق دورة زراعية متوازنة

وأكد مدكور، على أهمية الدور الذي تقوم به الدولة في التوسع بالمشروعات الزراعية الكبرى، مثل الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات، وإضافة مساحات واسعة إلى الرقعة الزراعية، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة الاهتمام بالأراضي الزراعية القديمة في الدلتا، وعدم إغفال احتياجات الفلاحين بها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية العودة إلى تطبيق دورة زراعية متوازنة، على غرار ما كان معمولًا به في السابق، بما يضمن تنوع المحاصيل وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للمزارعين، لافتًا إلى أن زراعة القطن التي كانت تمثل مصدر دخل رئيسيًا للفلاح المصري لم تعد موجودة بالصورة التي كانت عليها في الدلتا.

تراجع زراعة القطن واختفاء بعض المحاصيل من التركيبة الزراعية

وحذر مدكور ، من تداعيات تراجع زراعة القطن واختفاء بعض المحاصيل من التركيبة الزراعية في الدلتا، مؤكدًا أن الموسم الزراعي الذي كان يوفر للفلاح مصدر رزق ممتدًا طوال العام لم يعد يحقق الدور نفسه، وهو ما يستدعي تدخلًا حكوميًا لإعادة تنظيم الدورة الزراعية وتوفير الحوافز اللازمة للمزارعين.

واختتم النائب مداخلته بالتأكيد على أن التوسع في المشروعات الزراعية الجديدة يجب أن يسير بالتوازي مع دعم الزراعة في الدلتا والأراضي القديمة، باعتبارها جزءًا أساسيًا من منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في مصر.