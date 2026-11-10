وكيل أول مجلس الشيوخ: وزارة الأوقاف تتحمل مسؤولية حماية الوعي المجتمعي ومواجهة التطرف

قال النائب أحمد العوضي وكيل أول مجلس الشيوخ، والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إنه تابع بالأمس الحادث الذي وقع في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، وقدم العزاء في ضحايا الحادث، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأضاف العوضي، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عصام فريد، أنه بخصوص طلبات المناقشة، أننا منذ الصغر نشأنا على الحب والتقدير لرجال الدين ووزارة الأوقاف عليها مسؤولية وطنية بالغة الأهمية تمتد لتشمل حماية الوعي المجتمعي وترسخ قيم الاعتدال والتسامح، ومواجهة الفكر المتطرف.

الفكر الوسطي يتطلب الاهتمام

وأضاف أن الفكر الوسطي يتطلب الاهتمام ووضع رؤية دون المساس بثوابت الدين، وأكد أهمية تدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ، مؤكدا أن استثمار وإدارة الأصول الفقهية أمر ضرورة وهام وأن يكون للوقف مساهمات تنموية، مشيدا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن أهمية وجود وقف للتعليم والصحة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في القطاعين.