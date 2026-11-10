9 لاعبين على المحك في الزمالك.. من يجدد ومن يرحل عن القلعة البيضاء؟

بدأت إدارة نادي الزمالك التحرك مبكرا لترتيب أوراق فريق الكرة استعدادا للموسم المقبل في ظل رغبتها في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق وتجنب خسارة أي من العناصر المهمة بنهاية الموسم حيث استقر مسئولو النادي على فتح ملف تجديد عقود اللاعبين عقب الانتهاء من أزمة المستحقات المالية المتأخرة والعمل على صرف جزء منها خلال الفترة المقبلة.

وتضع إدارة الزمالك ملف تجديد العقود ضمن أولوياتها خلال المرحلة المقبلة خاصة أن قائمة الفريق تضم عددًا من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري وهو ما يتطلب التحرك سريعا لحسم مستقبلهم سواء بالاستمرار أو الرحيل وفقا لاحتياجات الفريق ورؤية الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

9 لاعبين ينتظرون حسم مصيرهم مع الزمالك

وتضم قائمة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم 9 أسماء هم: عبد الله السعيد وسيف جعفر ومصطفى الزناري وأحمد فتوح وعمر جابر ومهدي سليمان ومحمد عواد ويوسف وائل فرنسي وناصر منسي.

وتخطط إدارة الزمالك لبدء المفاوضات على مراحل بحيث تكون الأولوية للأسماء التي يرغب الجهاز الفني في استمرارها مع دراسة الموقف الفني والمالي لكل لاعب قبل الدخول في مفاوضات رسمية، لتجنب تكرار أزمات التجديد التي شهدها النادي خلال المواسم الماضية.

فتوح وعمر جابر ومحمد سليمان في مقدمة الأولويات

وتشهد المرحلة الأولى من تحركات الإدارة التركيز على تجديد عقود أحمد فتوح وعمر جابر ومحمد سليمان في ظل الرغبة في الحفاظ على استمرارهم ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، خاصة أن الجهاز الفني يعول على خبراتهم وقدراتهم في تدعيم صفوف الزمالك.

وتسعى الإدارة إلى حسم هذه الملفات مبكرًا، لتوفير حالة من الاستقرار داخل الفريق ومنع دخول اللاعبين في حسابات الرحيل أو التفاوض مع أندية أخرى مع اقتراب نهاية عقودهم.

ومن المنتظر أن تمتد المرحلة الثانية من المفاوضات إلى باقي اللاعبين عقب الانتهاء من تسوية جزء من المستحقات المالية المتأخرة بما يمنح الإدارة مساحة أكبر للتحرك في الملفات التعاقدية وترتيب الأولويات وفقًا للإمكانات المتاحة.

الزمالك يدرس تسويق بعض اللاعبين لتوفير أماكن بالقائمة

وعلى الجانب الآخر، لا تتوقف خطة إعادة ترتيب الفريق عند ملف التجديد فقط، حيث تدرس إدارة الزمالك تسويق عدد من اللاعبين الذين لا يدخلون ضمن الحسابات الفنية المستقبلية مع إمكانية التوصل إلى اتفاق ودي مع بعض العناصر للرحيل بناء على تقييم معتمد جمال واحتياجات الفريق في الموسم المقبل.

وتستهدف الإدارة من هذه التحركات تحقيق التوازن بين الحفاظ على العناصر الأساسية والتخلص من الأسماء التي لا تحصل على فرص كافية للمشاركة بما يتيح إعادة تشكيل القائمة بصورة تتناسب مع طموحات الفريق والمنافسة على البطولات.

وتترقب جماهير الزمالك ما ستسفر عنه تحركات الإدارة خلال الفترة المقبلة خاصة أن ملف التجديد والراحلين يمثل أحد أهم التحديات أمام النادي في ظل الحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار الفني وبناء فريق قادر على المنافسة بقوة في الموسم الجديد.