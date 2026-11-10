قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باستثمارات 902 مليون جنيه.. كهرباء جنوب الدلتا تعتمد ميزانية العام المالي 2025_2026
بطل الفورمولا 1 لويس هاميلتون يزور معبر رفح للاطلاع على جهود إغاثة غزة
الدفاع الروسية: استهدفنا سفينة شحن في البحر الأسود تحمل أسلحة ومعدات عسكرية
وزير الصحة: دعم الاحتياجات الدوائية والإنسانية للأشقاء العرب أولوية
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكي مع ربع نقل على طريق أبوسمبل / أسوان
إحالة أوراق متهمة بقتل طفل وإلقاء جثمانه في مياه ترعة بالشرقية إلى المفتي.. والحكم 10 يناير
تناول العلاقات الثنائية بين البلدين.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليونان
وزير الاستثمار: القطاع المصرفي شريك رئيس في دعم توسع الشركات المصرية بأفريقيا
وزير الخارجية الأمريكي: الحصار على إيران يحقق أهدافه ولا حاجة لعمل عسكري
مخاوف من موجة غلاء في أمريكا.. CNN: التضخم يتجاوز التوقعات ويزيد أعباء المعيشة على المواطنين
وزيرا خارجية السعودية وأوكرانيا يبحثان أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
وزراء الصحة العرب يخصصون 400 ألف دولار لدعم فلسطين واليمن والسودان صحيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية ضرورة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاستيراد

أحمد العادلي، عضو مجلس الشيوخ
أحمد العادلي، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكد أحمد العادلي، عضو مجلس الشيوخ، أن طلب المناقشة العامة بشأن سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، يمثل خطوة مهمة لفتح حوار جاد حول مستقبل الأمن الغذائي في مصر، ووضع حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، بما يسهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وخفض الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، والتي شهدت مناقشة طلب المناقشة العامة بشأن سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية.

القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني

وأوضح العادلي، أن طرح هذا الملف تحت قبة مجلس الشيوخ يعكس إدراكًا لأهمية القطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، ومصدرًا رئيسيًا لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن ارتباطه المباشر بالأمن القومي المصري، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن الأرقام التي جرى استعراضها بشأن نسب الاكتفاء الذاتي من عدد من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والذرة والفول والزيوت، تكشف عن ضرورة التحرك بصورة أكثر فاعلية لزيادة الإنتاج المحلي، ومعالجة الاختلال بين معدلات نمو الإنتاج ومعدلات الاستهلاك، مؤكدًا أن استمرار الاعتماد على الأسواق الخارجية يجعل الاقتصاد الوطني أكثر تأثرًا بالتقلبات العالمية وأسعار العملات الأجنبية.

وشدد العادلي، على أن تحقيق الاكتفاء الذاتي يتطلب تبني استراتيجية متكاملة تقوم على محورين أساسيين، أولهما التوسع الأفقي من خلال استصلاح المزيد من الأراضي الزراعية، والتوسع الرأسي عبر زيادة إنتاجية الفدان باستخدام التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية، وتطوير أساليب الزراعة الحديثة، وتطبيق التكنولوجيا في مختلف مراحل العملية الزراعية، بما يضمن تحقيق أكبر إنتاج ممكن من وحدة الأرض والمياه.

وأضاف أن ترشيد استخدام الموارد المائية والتوسع في نظم الري الحديث أصبحا ضرورة لا يمكن تأجيلها، في ظل محدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية، إلى جانب أهمية دعم البحث العلمي الزراعي وتطوير السلالات والتقاوي القادرة على تحمل الظروف المناخية المختلفة ومقاومة الآفات، بما ينعكس على زيادة الإنتاج وتقليل الفاقد.

وأكد العادلي، أهمية وضع سياسات سعرية عادلة ومحفزة للفلاح، تضمن تحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين وتشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مع التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية، وتوفير مستلزمات الإنتاج والأسمدة بأسعار مناسبة وفي التوقيتات المحددة، باعتبار أن الفلاح يمثل الحلقة الأساسية في منظومة تحقيق الأمن الغذائي.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في كفاءة الجمعيات التعاونية الزراعية وتفعيل دورها في دعم المزارعين، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، وتوفير الدعم الفني للمزارعين، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات زراعية دقيقة ومحدثة تساعد الدولة على تحديد الاحتياجات الفعلية من المحاصيل، وتوجيه المساحات الزراعية وفقًا للأولويات الاستراتيجية ومتطلبات السوق المحلي.

وأشار إلى أن زيادة نسب الاكتفاء الذاتي لا تعني فقط زيادة المساحات المزروعة، وإنما تتطلب أيضًا تقليل الفاقد في مراحل الحصاد والتخزين والنقل والتداول، والتوسع في إنشاء الصوامع والمخازن الحديثة، إلى جانب دعم الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، بما يحقق قيمة مضافة للمحاصيل المصرية ويعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

ونوه بأهمية الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها مصر في إنتاج عدد من المحاصيل الزراعية، والتوسع في زراعة المحاصيل التي تمتلك فيها الدولة فرصًا تنافسية في الأسواق العالمية، بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات الزراعية وتوفير العملة الأجنبية.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من تشخيص تحديات القطاع الزراعي إلى وضع برنامج تنفيذي واضح ومحدد بجدول زمني ومؤشرات أداء قابلة للقياس، تتكامل فيه جهود وزارات الزراعة والري والتموين والجهات المعنية، مع تعزيز دور القطاع الخاص والاستثمارات الزراعية، مشيرًا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية ليس مجرد هدف اقتصادي، بل ضرورة لحماية الأمن الغذائي المصري، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية.

أحمد العادلي الشيوخ الجلسة العامة الزراعة القطاع الزراعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لم يقصد حسام حسن.. محمد صلاح يرد على الجدل المثار حول صورته الأخيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.. البيضاء بكام والبانيه؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم

حسام حسن

أول تعليق من حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر.. ماذا قال؟

حسام حسن

هيرجع تاني.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر

منتخب مصر

صلاح ومرموش والشناوي في المقدمة.. 5 نجوم غابوا عن وداع حسام حسن

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

أمطار

أمطار ورياح تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس

ترشيحاتنا

طريقة عمل السحلب

خطوة بخطوة .. طريقة عمل السحلب وفوائده

البطاطا المشوية

لن تتخيل ما يحدث بجسمك عند تناول البطاطا المشوية

ملابس الشتاء

لا تحمي من البرد.. أضرار ارتداء الأطفال ملابس ثقيلة فى الشتاء

بالصور

أول ظهور لـ أحمد الحداد وزوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن

أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

بي إم دبليو ألبينا كوبيه فاخرة قد تتحول إلى سيارة إنتاج

بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد