وزير الزراعة أمام الشيوخ: التكامل بين السلطات ركيزة أساسية لدعم الأمن الغذائي

في إطار الحرص المستمر على التنسيق الدائم وتكامل الجهود بين الحكومة ومجلس الشيوخ، شارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم في الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور وكيلّي المجلس ورؤساء اللجان المتخصصة والأعضاء، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، وبمشاركة المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وعدد من قيادات الوزارة.

ومن المقرر ، أن يستعرض الوزير خلال الجلسة محاور استراتيجية عمل الوزارة، إلى جانب الرد على طلبات المناقشة والاستفسارات والاستيضاحات المقدمة من النواب.

وأكد وزير الزراعة، أن التعاون الوثيق والمثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يمثل ركيزة أساسية ورئيسية لخدمة مصالح المواطنين وتعزيز مسيرة التنمية الزراعية في مصر، مشيرا الى أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لرؤى ومقترحات أعضاء البرلمان باعتبارهم نبض الشارع والممثلين الحقيقيين للمواطنين، مؤكدا حرص الوزارة على التفاعل الإيجابي الفوري مع كافة القضايا وطلبات المناقشة المطروحة تحت القبة.

الحوار البناء مع نواب الشعب يسهم في صياغة سياسات أكثر كفاءة

وأشار الوزير ، إلى أن الحوار البناء مع نواب الشعب يسهم بشكل مباشر في صياغة سياسات أكثر كفاءة تلبي تطلعات القطاع الزراعي وتحقق مستهدفات الدولة في مجال الأمن الغذائي.

ومن المقرر، أن يتناول وزير الزراعة، خلال كلمته أبرز محاور استراتيجية الوزارة التي تستهدف تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، والتوسع في المشروعات القومية الزراعية، فضلاً عن دعم المزارعين وتطوير منظومة الخدمات والتعاونيات الزراعية.