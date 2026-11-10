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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كومباني يعود إلى تدريبات بايرن ميونخ بعد تعافيه من الوعكة الصحية

كومباني
كومباني
إسراء أشرف

عاد البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، إلى مقر تدريبات النادي، بعد تحسن حالته الصحية وتعافيه من الوعكة التي أبعدته عن قيادة الفريق لنحو ثلاثة أسابيع خلال الفترة الماضية.

وكان المدرب البلجيكي قد تعرض لوعكة صحية في 23 أكتوبر الماضي، استدعت نقله إلى المستشفى، قبل أن تكشف الفحوصات الطبية عن إصابته بالتهاب شديد في الأغشية السحائية، ليبتعد عن مهامه التدريبية لحين استقرار حالته.

وشهد صباح الثلاثاء ظهور كومباني مجددًا داخل مركز تدريبات بايرن ميونخ «سابينر شتراسه»، حيث عاد إلى مكتبه بالنادي، ومن المنتظر أن يشارك في متابعة بعض برامج التأهيل والتعافي الخاصة باللاعبين المصابين.

وتأتي عودة المدرب البلجيكي قبل استئناف منافسات الدوري الألماني عقب فترة التوقف الدولي، إذ يستعد بايرن لاستعادة لاعبيه الدوليين وعودة التدريبات الجماعية بكامل عناصر الفريق.

ومن المتوقع أن يظهر كومباني على مقاعد البدلاء خلال مواجهة بايرن ميونخ أمام كولن، المقرر إقامتها يوم 20 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الدوري الألماني.

وتنتهي فترة التوقف الدولي الحالية يوم 17 نوفمبر، على أن ينتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الفريق استعدادًا لاستكمال مشوار الموسم، تحت قيادة كومباني بعد عودته من فترة الغياب.

فينسنت كومباني كومباني بايرن ميونخ تدريبات بايرن ميونخ

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