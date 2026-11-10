المرافعة بمحاكمة 50 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان.. بعد قليل

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، بعد قليل، المرافعة في محاكمة 50 متهما في القضية رقم 14739 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة بالهيكل الإداري للإخوان.

محاكمة 50 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في عضون الفترة من عام 2021 وحتي 9 مايو 2022، المتهمون من الأول وحتي السادس تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من السابع وحتى الأخير لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين 18 و20 و31، أنهم حرضوا على ارتكاب جريمة إرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.