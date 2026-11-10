محاكمة 5 متهمين بخلية داعش زايد.. بعد قليل

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، بعد قليل، محاكمة 5 متهمين، بتهمة الانضمام لتنظيم داعش، في القضية رقم 4881 لسنة 2024 جنايات زايد، المعروفة بخلية داعش زايد.

محاكمة 5 متهمين بخلية داعش زايد

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الثاني وحتى الأخير لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهمة تمويل الإرهاب.