من ناصر ماهر إلى صلاح.. 4 رسائل كشفت ملامح منتخب مصر في بداية عهد علي ماهر

لم تكن الخماسية التي حققها منتخب مصر أمام مالاوي مجرد انتصار عريض يضاف إلى مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027 لكنها حملت مجموعة من المؤشرات المهمة بشأن شكل المنتخب تحت قيادة مديره الفني الجديد علي ماهر بعدما ظهر الفريق بصورة هجومية مختلفة ونجح عدد من لاعبيه في استعادة بريقهم خلال الظهور الأول للجهاز الفني.

وحقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على نظيره مالاوي بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات ليقدم الجهاز الفني الجديد أوراق اعتماده أمام الجماهير مستفيدًا من تألق أكثر من عنصر وتنوع الحلول الهجومية واستمرار الحضور المؤثر للقائد محمد صلاح.

وجاءت البداية سريعة بعدما افتتح ناصر ماهر التسجيل في الدقيقة السادسة مستغلًا تمريرة عرضية من محمد هاني قبل أن يضيف عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة إثر خطأ دفاعي من منتخب مالاوي ليضع أصحاب الأرض في موقف مريح مبكرًا.

ورغم محاولات المنتخب الضيف للعودة إلى أجواء اللقاء فإن مصطفى شوبير ظهر في توقيت مهم وتصدى لفرصتين خطيرتين ليحافظ على تقدم الفراعنة قبل أن يوسع محمد هاني الفارق بهدف ثالث في الدقيقة 39 بتسديدة قوية من اللمسة الأولى.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب المصري بحثه عن زيادة الغلة التهديفية ونجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الرابع ليصل إلى 69 هدفًا دوليًا ويتساوى مع حسام حسن في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر قبل أن يعود قائد الفراعنة ويضيف الهدف الخامس من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع محققًا ثنائية شخصية في اللقاء.

1- حلول هجومية متعددة بدلًا من الاعتماد على نجم واحد

أبرز ما كشفته مواجهة مالاوي هو قدرة منتخب مصر على الوصول إلى المرمى بأكثر من طريقة بعدما توزعت الأهداف بين ناصر ماهر وعمر مرموش ومحمد هاني ومحمد صلاح في مشهد يعكس تنوع الأدوار الهجومية وعدم اقتصار الخطورة على لاعب بعينه.

وجاء الهدف الأول من تحرك جيد داخل منطقة الجزاء والثاني نتيجة الضغط واستغلال الأخطاء الدفاعية بينما حمل الهدف الثالث بصمة فردية مميزة من محمد هاني قبل أن يتولى محمد صلاح مهمة إنهاء المواجهة بثنائية.

ويمنح هذا التنوع الجهاز الفني أكثر من خيار في التعامل مع المباريات المقبلة خصوصًا أن المنتخب يحتاج إلى امتلاك حلول مختلفة أمام المنافسين الذين يعتمدون على التكتل الدفاعي وتقليل المساحات وهي تحديات تتطلب تنوعًا في التحركات والاختراقات والتسديد من خارج منطقة الجزاء.

2- استعادة الثقة ومنح الفرصة لأكثر من عنصر

شهدت المباراة ظهورًا لافتًا لعدد من اللاعبين الذين احتاجوا إلى استعادة الثقة والحصول على مساحة أكبر لإظهار قدراتهم وكان ناصر ماهر أحد أبرز الأسماء في هذا الجانب بعدما سجل هدفه الدولي الأول بقميص منتخب مصر خلال مباراته الخامسة.

ولم تقتصر أهمية هدف ناصر ماهر على افتتاح التسجيل لكنه منح اللاعب دفعة معنوية مهمة في بداية مرحلة جديدة خاصة أن الجهاز الفني يحتاج إلى توسيع قاعدة الاختيارات وعدم الاكتفاء بمجموعة محددة من الأسماء في مختلف المراكز.

كما قدم عمر مرموش أداءً هجوميًا مميزًا ونجح في ترجمة تحركاته إلى هدف مبكر ليؤكد امتلاكه القدرة على صناعة الفارق في الثلث الأخير سواء من خلال التحرك خلف الدفاع أو استغلال المساحات المتاحة أمامه.

ويضاف إلى ذلك تألق محمد هاني الذي لم يكتف بصناعة الهدف الأول بل سجل الهدف الثالث بتسديدة قوية ليقدم نموذجًا للاعب الذي يستطيع المساهمة في بناء الهجمات وإنهائها أيضًا.

3- محمد صلاح يواصل صناعة الفارق

حافظ محمد صلاح على حضوره المعتاد في المباريات الكبرى بعدما سجل هدفين في شباك مالاوي ليصل إلى 70هدفًا دوليًا بقميص منتخب مصر ويتجاوز حسام حسن في قائمة الهدافين التاريخيين للفراعنة.

وتكتسب ثنائية قائد المنتخب أهمية إضافية كونها جاءت في بداية عهد الجهاز الفني الجديد لتؤكد استمرار دوره المحوري داخل الفريق وقدرته على قيادة الخط الأمامي سواء بالتسجيل أو التحرك وفتح المساحات أمام زملائه.

كما أن وصول صلاح إلى هذا الرقم يضعه على أعتاب مرحلة تاريخية جديدة بعد الانفراد بصدارة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر بعدما تجاوز الرقم المسجل باسم حسام حسن.

4- بداية مثالية تعزز الثقة وتمنح الجهاز الفني مساحة للعمل

حقق علي ماهر بداية قوية مع منتخب مصر بعدما جمع بين النتيجة الكبيرة والأداء الهجومي الفعال فضلًا عن الخروج بشباك نظيفة في مباراة منحت الجهاز الفني دفعة معنوية مهمة قبل استكمال مشواره في التصفيات.

ولم تكن نظافة الشباك مجرد تفصيل عابر خصوصًا أن منتخب مالاوي نجح في الوصول إلى مرمى الفراعنة في بعض الفترات لكن مصطفى شوبير تعامل بصورة جيدة مع المحاولات الخطيرة ليحافظ على أفضلية فريقه.

كما أن استمرار المنتخب في البحث عن أهداف إضافية حتى الدقائق الأخيرة يعكس رغبة في الحفاظ على الضغط الهجومي وعدم الاكتفاء بالتقدم المريح وهي نقطة مهمة في بناء شخصية الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ومع ذلك فإن الفوز بخماسية لا يعني أن جميع الملفات الفنية أصبحت محسومة إذ يحتاج الجهاز الفني إلى البناء على الإيجابيات ومعالجة المساحات التي ظهرت خلال فترات من المباراة خصوصًا على المستوى الدفاعي حتى لا تتحول الفرص التي أتيحت لمالاوي إلى تهديد أكبر أمام منافسين أقوى.