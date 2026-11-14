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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عدي الدباغ دكة.. تشكيل فلسطين الرسمي لمواجهة إيران في ودية البصرة

منتخب فلسطين
منتخب فلسطين
حسن العمدة

كشف الجهاز الفني لمنتخب فلسطين عن التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة نظيره منتخب إيران، ضمن منافسات البطولة الودية المقامة في مدينة البصرة العراقية، في إطار استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

وجاء تشكيل منتخب فلسطين للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: رامي حمادة.

خط الدفاع: مصعب بطاط، خالد أبو الهيجا، ياسر حمد، عميد صوافطة.

خط الوسط: عميد محاجنة، أوغستين منصور، زيد قنبر.

خط الهجوم: خالد النبريصي، بدر موسى، أسد الحملاوي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الهادي ياسين، مهدي عاصي، ميلاد تيرمانيني، علي ربعي، سامر زبيدة، خالد دادر، ماهر درويش، عبد الهادي راشد، أنس الحمصاوي، أنس بني عودة، أحمد القاق، وعدي الدباغ.

منتخب فلسطين منتخب إيران إيران عدي الدباغ

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