يوتيوب يعيد تصميم فلاتر البحث بميزة “Prioritise” وخيار خاص للـShorts

حصلت فلاتر البحث في يوتيوب على واحد من أكبر التحديثات منذ سنوات، مع إعادة تنظيم شاملة تجعل العثور على مقاطع الفيديو القصيرة (Shorts) والطويلة أكثر سهولة ووضوحًا.

يهدف التحديث إلى تقليل الفوضى في نتائج البحث، خصوصًا مع تزايد المزج بين الفورماتين في صفحة نتائج واحدة.

فلتر جديد لمقاطع Shorts فقط

أضافت المنصة، المملوكة لجوجل، خيارًا مخصصًا لمقاطع Shorts ضمن قسم النوع Type، ما يسمح للمستخدمين باختيار رؤية Shorts فقط أو مقاطع فيديو طويلة فقط بدل التمرير في خلاط يجمع الاثنين معًا.

في السابق، كانت نتائج البحث تعرض تلقائيًا مزيجًا من المقاطع القصيرة والطويلة، وهو ما جعل الوصول إلى محتوى طويل المدة أصعب لمن يبحث عنه بشكل محدد.

من Sort By إلى Prioritise… وظهور “Popularity”

استبدلت يوتيوب قائمة Sort By باسم جديد هو Prioritise، في تغيير تقول الشركة إنه يعكس بصورة أدق طريقة ترتيب النتائج ومدى فائدتها للمشاهد.

داخل هذه القائمة، تم تغيير خيار View count إلى Popularity، وهو تصنيف لا يزال يعتمد على عدد المشاهدات، لكنه يضيف أيضًا إشارات أخرى مثل مدة المشاهدة وملاءمة الفيديو لعبارة البحث.

يعني ذلك أن نتائج “الأكثر شعبية” لن تُحدَّد فقط بعدد النقرات، بل أيضًا بمدى بقاء المشاهدين مع الفيديو ومدى ارتباط المحتوى بما يبحث عنه المستخدم، ما يجعل الترتيب أقرب إلى جودة التفاعل الفعلي.

إزالة فلاتر مربكة وتحسين تنظيم القوائم

في خطوة أخرى، حذفت يوتيوب خيار Upload Date – Last Hour وخيار Sort by Rating بعد أن أقرت بأنهما لم يعملا كما ينبغي وتسببا في شكاوى من المستخدمين.

ما زال بإمكان المشاهدين الوصول إلى المقاطع الجديدة عبر خيارات زمن الرفع الأخرى مثل Today وThis week وThis month وThis year الموجودة ضمن قسم Upload Date.

كما أعيد تنظيم قوائم الفلاتر لتصبح أكثر وضوحًا؛ إذ يعرض قسم Type الآن خيارات Videos وShorts وChannels وPlaylists وMovies بشكل صريح، بينما يقدم قسم Duration خيارات Under 3 minutes و3 to 20 minutes وOver 20 minutes.

وتظل خيارات البث المباشر Live ودقة HD و4K متاحة كما هي دون تغيير.

تجربة بحث أكثر وضوحًا واكتشافًا يقوده المستخدم

يرى التقرير أن تجميع التغييرات الجديدة – من فلتر Shorts المستقل، إلى قائمة Prioritise، إلى إزالة الخيارات المربكة – يعكس توجه يوتيوب نحو تجربة بحث أكثر بداهة يقودها المستخدم.

ومع بدء طرح التحديث تدريجيًا على الويب وتطبيقات الهواتف في مختلف أنحاء العالم، يتوقع أن يشعر كل من المشاهدين وصناع المحتوى بتأثير مباشر لما يظهر في أعلى نتائج البحث، وكيف يتم إبراز المحتوى القصير والطويل في آن واحد.