قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احتجاجات في قلب تل أبيب تطالب بلجنة تحقيق وتتهم حكومة نتنياهو بطمس الحقائق
وزير الزراعة: لن نسمح بأي تهاون يؤثر على حقوق الفلاحين
الأردن يؤكد دعمه الكامل لسيادة الصومال ويرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ أرض الصومال
الفراعنة يتقدمون على كوت ديفوار بثنائية مرموش وربيع| صور
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-1-2026
إسقاط 33 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال 7 ساعات
الصغرى 5 .. انخفاض غير مألوف في درجات الحرارة غدا
أسيست إمام عاشور.. محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لمصر في شباك كوت ديفوار
يا رب كملها بالستر.. تعليق وزير الشباب والرياضة عبر الفيسبوك على نتيجة مصر وكوت ديفوار
الغندور يعلق على أحداث الشوط الأول لـ منتخب مصر
برلماني: لقاء السيسي بممثلة الاتحاد الأوروبي يؤكد مكانة مصر ودورها الإقليمي والدولي
بث مباشر .. الشوط الثاني لمباراة مصر وكوت ديفوار بأمم إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

يوتيوب يعيد تصميم فلاتر البحث بميزة “Prioritise” وخيار خاص للـShorts

يوتيوب
يوتيوب
احمد الشريف

حصلت فلاتر البحث في يوتيوب على واحد من أكبر التحديثات منذ سنوات، مع إعادة تنظيم شاملة تجعل العثور على مقاطع الفيديو القصيرة (Shorts) والطويلة أكثر سهولة ووضوحًا. 

يهدف التحديث إلى تقليل الفوضى في نتائج البحث، خصوصًا مع تزايد المزج بين الفورماتين في صفحة نتائج واحدة.

فلتر جديد لمقاطع Shorts فقط

أضافت المنصة، المملوكة لجوجل، خيارًا مخصصًا لمقاطع Shorts ضمن قسم النوع Type، ما يسمح للمستخدمين باختيار رؤية Shorts فقط أو مقاطع فيديو طويلة فقط بدل التمرير في خلاط يجمع الاثنين معًا. 

في السابق، كانت نتائج البحث تعرض تلقائيًا مزيجًا من المقاطع القصيرة والطويلة، وهو ما جعل الوصول إلى محتوى طويل المدة أصعب لمن يبحث عنه بشكل محدد.

من Sort By إلى Prioritise… وظهور “Popularity”

استبدلت يوتيوب قائمة Sort By باسم جديد هو Prioritise، في تغيير تقول الشركة إنه يعكس بصورة أدق طريقة ترتيب النتائج ومدى فائدتها للمشاهد. 

داخل هذه القائمة، تم تغيير خيار View count إلى Popularity، وهو تصنيف لا يزال يعتمد على عدد المشاهدات، لكنه يضيف أيضًا إشارات أخرى مثل مدة المشاهدة وملاءمة الفيديو لعبارة البحث.

يعني ذلك أن نتائج “الأكثر شعبية” لن تُحدَّد فقط بعدد النقرات، بل أيضًا بمدى بقاء المشاهدين مع الفيديو ومدى ارتباط المحتوى بما يبحث عنه المستخدم، ما يجعل الترتيب أقرب إلى جودة التفاعل الفعلي.

إزالة فلاتر مربكة وتحسين تنظيم القوائم

في خطوة أخرى، حذفت يوتيوب خيار Upload Date – Last Hour وخيار Sort by Rating بعد أن أقرت بأنهما لم يعملا كما ينبغي وتسببا في شكاوى من المستخدمين. 

ما زال بإمكان المشاهدين الوصول إلى المقاطع الجديدة عبر خيارات زمن الرفع الأخرى مثل Today وThis week وThis month وThis year الموجودة ضمن قسم Upload Date.

كما أعيد تنظيم قوائم الفلاتر لتصبح أكثر وضوحًا؛ إذ يعرض قسم Type الآن خيارات Videos وShorts وChannels وPlaylists وMovies بشكل صريح، بينما يقدم قسم Duration خيارات Under 3 minutes و3 to 20 minutes وOver 20 minutes. 

وتظل خيارات البث المباشر Live ودقة HD و4K متاحة كما هي دون تغيير.

تجربة بحث أكثر وضوحًا واكتشافًا يقوده المستخدم

يرى التقرير أن تجميع التغييرات الجديدة – من فلتر Shorts المستقل، إلى قائمة Prioritise، إلى إزالة الخيارات المربكة – يعكس توجه يوتيوب نحو تجربة بحث أكثر بداهة يقودها المستخدم. 

ومع بدء طرح التحديث تدريجيًا على الويب وتطبيقات الهواتف في مختلف أنحاء العالم، يتوقع أن يشعر كل من المشاهدين وصناع المحتوى بتأثير مباشر لما يظهر في أعلى نتائج البحث، وكيف يتم إبراز المحتوى القصير والطويل في آن واحد.

يوتيوب Shorts مقاطع Shorts

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

قنوات مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

اسرائيليين

رسائل تهديد غامضة ترعب الإسرائيليين: نحن قادمون انظروا إلى السماء عند منتصف الليل

منتخب مصر

كيف تشاهد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا؟

ترشيحاتنا

مليون خدمة طبية وعلاجية بمستشفى فايد التخصصي منذ بدء التشغيل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

الرعاية الصحية: مليون خدمة طبية وعلاجية بمستشفى فايد التخصصي

الجلسة

محافظا الإسماعيلية والوادي الجديد ينهيان خلافات قبيلتي البياضية والعبابدة

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ: حققنا 95% إنجازاً في منظومة التقنين

بالصور

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

تسلا Model 3
تسلا Model 3
تسلا Model 3

طارق العريان: نفسي أعمل فيلم مع روبرت دي نيرو

طارق العريان مع عبلة سلامة
طارق العريان مع عبلة سلامة
طارق العريان مع عبلة سلامة

تشغيل جهاز الأشعة الجديد بمستشفى الصدر بالزقازيق بتكلفة 600 ألف جنيه

تركيب جهاز اشعة
تركيب جهاز اشعة
تركيب جهاز اشعة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أسبوع شتوي قاسٍ .. تحذير من حالة الطقس الأسبوع المقبل

ايمان عبد اللطيف

خطوة بخطوة .. طريقة التقديم في شقق مشروع جنة

ايمان عبد اللطيف

أب لأربعة أطفال .. تفاصيل صـ.ادمة بحـ.ادث جيم الشيخ زايد

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد