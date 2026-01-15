قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على طلائع الجيش بهدف جراديشار
بالأسماء.. إصابة 4 عمال بالاختناق إثر تسرب غاز خلال عملهم ببني سويف
العد التنازلي لميركاتو الشتاء| 5 أندية مصرية ممنوعة من القيد حتى إنهاء القضايا مع فيفا
بخماسية نظيفة.. بتروجيت يتقدم على شباب بيراميدز بالشوط الأول بكأس عاصمة مصر
سعر الدولار مساء اليوم 15-1-2026
أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير تستقبل اليوتيوبر العالمي IShow Speed لاكتشاف سحر الحضارة
بينهم علي لاريجاني.. عقوبات أمريكية ضد مسئولين إيرانيين تورطوا في قمع الاحتجاجات
الخارجية الفلسطينية: اتفاق غزة خطوة تفضي إلى مسار سياسي يؤدي إلى دولة مستقلة
ضبط 5 متهمين في واقعة دهس مواطن لسائقي ديلفري بشوارع طنطا
الحكومة: صندوق مصر السيادي يحقق نموًا يتجاوز 90% في محفظة الأصول
آية سماحة: كنت مفترية في طفولتي .. وتسببت بإصابة شقيقتي | شاهد
نيران في المساجد والبنوك .. طلاب باكستانيون يروون رعب الاحتجاز داخل جامعات إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار التكنولوجيا| أفضل هاتف ألعاب في 2026 .. يوتيوب تمنح الآباء سلاحًا جديدًا

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بميزات ثورية.. إليك أفضل هاتف ألعاب في 2026
تواصل شركة نوبيا الترويج لهاتفها الذكي الجديد RedMagic 11 Air، المقرر إطلاقه في الصين في 20 يناير . بعد نشر الصور الرسمية وخيارات الألوان، كشفت الشركة الآن عن مزيد من المعلومات حول نظام التبريد الخاص به، أو تحديدًا، مروحة التبريد النشطة.

هل هاتفك منهم .. أجهزة مؤهلة لتلقي تحديث HyperOS 3

بدأت شركة شاومي بإطلاق تحديث تجريبي جديد لواجهة المستخدم HyperOS 3، يهدف إلى تحسين تجربة استخدام النظام. 

يُحسّن هذا التحديث من استقرار النظام ويُصلح مشاكل تعدد المهام، لذا إليكم قائمة بجميع الأجهزة المؤهلة التي ستتلقى هذا التحديث.

متدفعش كثبر .. إليك أفضل هواتف ذكية في الأسواق في 2026

إذا كنت تفكر في شراء هاتف رائد فيمكنك التفكير في أكثر من هاتف من المتوقع طرحه قريبا يأتي بالعديد من المواصفات الرائدة.

تشير الشائعات إلى أن سامسونج تعمل بجد على هاتفها الرائد لعام 2026 خلف الأبواب المغلقة، وتشير الشائعات إلى ترقيات رئيسية في التصميم وتقنية الكاميرا والأداء وحتى عمر البطارية، والتي مجتمعة، يمكن أن تحافظ على هيمنة سامسونج في أعلى سوق الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد وإليكم كل ما تحتاجون معرفته عن هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا في الوقت الحالي، بما في ذلك الشائعات والتسريبات

لمواجهة إدمان الأطفال .. يوتيوب تمنح الآباء سلاحًا جديدًا

أعلنت منصة يوتيوب، المملوكة لشركة جوجل، عن إطلاقها حزمة من التحديثات الجديدة والتي تستهدف إلى تعزيز أدوات الرقابة الأبوية، وذلك في خطوة تعكس تصاعد القلق العالمي وذلك بشأن سلامة الأطفال والمراهقين على الإنترنت، مع الانتشار الواسع لمقاطع الفيديو القصيرة.

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

سرق شنطة بها 8 ملايين جنيه من راكب.. الداخلية تعلن القبض على سائق أتوبيس بشركة شهيرة

يا للأسف.. سلوت يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد الهزيمة من السنغال

حملة مكبرة بأسيوط الجديدة تسفر عن غلق وتشميع 14 محلًا مخالفًا

حملة مكبرة بأسيوط الجديدة تسفر عن غلق وتشميع 14 محلًا مخالفًا

محافظ المنيا يفتتح معرض أوكازيون دمياط للأثاث بتخفيضات تتجاوز 30%.. شاهد

تعليم القليوبية تكشف تفاصيل مشاجرة بين طالبتين بمدرسة بهتيم التجارية

طريقة عمل الكباب التركي.. بمذاق شهي وخطوات سهلة

طريقة عمل الكباب التركي

تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد.. صور

محافظ الشرقية

بعد إصابة شيرين عبد الوهاب بالالتهاب الرئوي.. اعرف الأسباب وطرق الوقاية لتجنب المضاعفات

معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي

رمضان 2026.. لقطات من كواليس مسلسل على قد الحب

كواليس مسلسل على قد الحب

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

