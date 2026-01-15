أخبار التكنولوجيا| أفضل هاتف ألعاب في 2026 .. يوتيوب تمنح الآباء سلاحًا جديدًا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بميزات ثورية.. إليك أفضل هاتف ألعاب في 2026

تواصل شركة نوبيا الترويج لهاتفها الذكي الجديد RedMagic 11 Air، المقرر إطلاقه في الصين في 20 يناير . بعد نشر الصور الرسمية وخيارات الألوان، كشفت الشركة الآن عن مزيد من المعلومات حول نظام التبريد الخاص به، أو تحديدًا، مروحة التبريد النشطة.

هل هاتفك منهم .. أجهزة مؤهلة لتلقي تحديث HyperOS 3

بدأت شركة شاومي بإطلاق تحديث تجريبي جديد لواجهة المستخدم HyperOS 3، يهدف إلى تحسين تجربة استخدام النظام.

يُحسّن هذا التحديث من استقرار النظام ويُصلح مشاكل تعدد المهام، لذا إليكم قائمة بجميع الأجهزة المؤهلة التي ستتلقى هذا التحديث.

متدفعش كثبر .. إليك أفضل هواتف ذكية في الأسواق في 2026

إذا كنت تفكر في شراء هاتف رائد فيمكنك التفكير في أكثر من هاتف من المتوقع طرحه قريبا يأتي بالعديد من المواصفات الرائدة.

تشير الشائعات إلى أن سامسونج تعمل بجد على هاتفها الرائد لعام 2026 خلف الأبواب المغلقة، وتشير الشائعات إلى ترقيات رئيسية في التصميم وتقنية الكاميرا والأداء وحتى عمر البطارية، والتي مجتمعة، يمكن أن تحافظ على هيمنة سامسونج في أعلى سوق الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد وإليكم كل ما تحتاجون معرفته عن هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا في الوقت الحالي، بما في ذلك الشائعات والتسريبات

لمواجهة إدمان الأطفال .. يوتيوب تمنح الآباء سلاحًا جديدًا

أعلنت منصة يوتيوب، المملوكة لشركة جوجل، عن إطلاقها حزمة من التحديثات الجديدة والتي تستهدف إلى تعزيز أدوات الرقابة الأبوية، وذلك في خطوة تعكس تصاعد القلق العالمي وذلك بشأن سلامة الأطفال والمراهقين على الإنترنت، مع الانتشار الواسع لمقاطع الفيديو القصيرة.