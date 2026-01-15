هل هاتفك منهم .. أجهزة مؤهلة لتلقي تحديث HyperOS 3

بدأت شركة شاومي بإطلاق تحديث تجريبي جديد لواجهة المستخدم HyperOS 3، يهدف إلى تحسين تجربة استخدام النظام.

يُحسّن هذا التحديث من استقرار النظام ويُصلح مشاكل تعدد المهام، لذا إليكم قائمة بجميع الأجهزة المؤهلة التي ستتلقى هذا التحديث.

ومن جانبها أصدرت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة للتو نسخة تجريبية جديدة من مشغل HyperOS 3. تحمل هذه النسخة رقم الإصدار 6.01.05.1949-01122103، وتركز على إصلاح المشاكل التي أثرت على التنقل والمظهر في شاشة التطبيقات الأخيرة. إليكم أبرز التغييرات:

-انتقالات أفقية أكثر سلاسة للبطاقات المكدسة

-حل مشكلات مفتاح التطبيق الثابتة في ظل شروط معينة

-إزالة البطاقات المبتورة والمتداخلة عند القيام بمهام متعددة

-منع الاهتزاز غير المتوقع أثناء الضغط لفترات طويلة

-تحسين تكيف لون الزر مع الوضع الداكن

-إصلاحات لمشاكل العرض عند مسح البطاقات أو استخدام أوضاع تقسيم الشاشة

-إصدار تجريبي داخلي لنظام التشغيل HyperOS 3 من POCO F5 وF5 Pro



تهدف هذه المهام إلى جعل عملية التبديل بين التطبيقات أكثر سلاسة وأقل عرضة للأخطاء. كما أنها تقلل من التناقضات البصرية التي قد تؤثر على التجربة العامة.

هواتف ذكية مؤهلة لتخديث HyperOS 3

الهواتف الذكية المؤهلة من شاومي وريدمي

قامت شركة شاومي بتقييد هذه النسخة التجريبية من المشغل للهواتف التي تتلقى تحديث HyperOS 3 رسميًا. لذا، فإن عددًا محدودًا فقط من الأجهزة يحصل على التحسينات.

سلسلة هواتف شاومي 14

سلسلة شاومي 15

سلسلة شاومي 17

ريدمي K80 ألترا

سلسلة هواتف ريدمي K90

ريدمي توربو 4 برو



تعمل هذه الأجهزة إما بنظام HyperOS 3 بالفعل أو مؤهلة لتثبيت النسخة التجريبية، ويمكن أيضًا تشغيل تحديث المشغل على الإصدارات العالمية من هذه الهواتف الذكية إذا كانت متوافقة مع HyperOS 3. وفي أخبار ذات صلة، ستحصل مجموعة من أجهزة Xiaomi وRedmi وPOCO على تحديث HyperOS لمدة خمس سنوات إضافية .