قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جهاز حدائق أكتوبر يغلق المياه عن وصلات مياه خلسة بـ دار مصر
50 مليون جنيه.. خلاف عائلي يتحول لقضية رأي عام في الزقازيق
رئيس الطائفة الإنجيلية يوقع عقد تخصيص أرض المقر الجديد وبناء كنيسة بالعاصمة الإدارية
آية سماحة:رشاقتي ده كرم كبير من عند ربنا جيناتي حلوة مش نحت
متضررو السيول.. تسليم 256 عقدًا للوحدات السكنية الكاملة التجهيز والفرش للأسر المستفيدة
أبو الغيط يناقش تطورات خطة السلام في غزة مع وزير خارجية الهند | صور
القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر و نيجيريا في كأس الامم الافريقية
ياسين بونو يهدد عرش الحضري في أمم أفريقيا.. تصديات تاريخية تقود المغرب للنهائي
حلقت حواجبي وكنت بعمل مشكلات بالصغر.. آية سماحة عن طفولتها
الانسحابات تعصف ببيت الأمة.. حسان وأبو شقة يتنازلان عن الترشح لرئاسة الوفد
صيام الإسراء والمعراج 2026.. اعرف حكمه وهل هو بدعة أم لا؟
فرنسا ترسل وسائل برية وجوية وبحرية إضافية إلى جرينلاند خلال أيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل هاتفك منهم .. أجهزة مؤهلة لتلقي تحديث HyperOS 3

واجهة المستخدم HyperOS 3
واجهة المستخدم HyperOS 3
لمياء الياسين

بدأت شركة شاومي بإطلاق تحديث تجريبي جديد لواجهة المستخدم HyperOS 3، يهدف إلى تحسين تجربة استخدام النظام. 

يُحسّن هذا التحديث من استقرار النظام ويُصلح مشاكل تعدد المهام، لذا إليكم قائمة بجميع الأجهزة المؤهلة التي ستتلقى هذا التحديث.

ومن جانبها أصدرت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة للتو نسخة تجريبية جديدة من مشغل HyperOS 3. تحمل هذه النسخة رقم الإصدار 6.01.05.1949-01122103، وتركز على إصلاح المشاكل التي أثرت على التنقل والمظهر في شاشة التطبيقات الأخيرة. إليكم أبرز التغييرات:

-انتقالات أفقية أكثر سلاسة للبطاقات المكدسة
-حل مشكلات مفتاح التطبيق الثابتة في ظل شروط معينة
-إزالة البطاقات المبتورة والمتداخلة عند القيام بمهام متعددة
-منع الاهتزاز غير المتوقع أثناء الضغط لفترات طويلة
-تحسين تكيف لون الزر مع الوضع الداكن
-إصلاحات لمشاكل العرض عند مسح البطاقات أو استخدام أوضاع تقسيم الشاشة
-إصدار تجريبي داخلي لنظام التشغيل HyperOS 3 من POCO F5 وF5 Pro


تهدف هذه المهام إلى جعل عملية التبديل بين التطبيقات أكثر سلاسة وأقل عرضة للأخطاء. كما أنها تقلل من التناقضات البصرية التي قد تؤثر على التجربة العامة.

هواتف ذكية مؤهلة لتخديث HyperOS 3 

الهواتف الذكية المؤهلة من شاومي وريدمي

قامت شركة شاومي بتقييد هذه النسخة التجريبية من المشغل للهواتف التي تتلقى تحديث HyperOS 3 رسميًا. لذا، فإن عددًا محدودًا فقط من الأجهزة يحصل على التحسينات.

سلسلة هواتف شاومي 14
سلسلة شاومي 15
سلسلة شاومي 17
ريدمي K80 ألترا
سلسلة هواتف ريدمي K90
ريدمي توربو 4 برو
 

تعمل هذه الأجهزة إما  بنظام HyperOS 3 بالفعل أو مؤهلة لتثبيت النسخة التجريبية، ويمكن أيضًا تشغيل تحديث المشغل على الإصدارات العالمية من هذه الهواتف الذكية إذا كانت متوافقة مع HyperOS 3. وفي أخبار ذات صلة، ستحصل مجموعة من أجهزة Xiaomi وRedmi وPOCO على تحديث HyperOS لمدة خمس سنوات إضافية .

شركة شاومي تحديث تجريبي واجهة المستخدم HyperOS 3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

الرئيس السيسي وترامب

البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: الإسراء والمعراج كانت رحلة احتفاء بالنبي الكريم

حصاد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية 2025

حصاد 2025 | الأزهر للفتوى يعزز الدعم العلمي ويطور وحداته المبتكرة لخدمة المجتمع

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. يجمع لك خيرى الدنيا والآخرة

بالصور

فيروس غامض ينتشر مع الإنفلونزا في بريطانيا.. ما هو الأدينوفيروس وأعراضه وطرق الوقاية؟

فيروس الأدينوفيروس
فيروس الأدينوفيروس
فيروس الأدينوفيروس

5 دقائق مشي يوميًا قد تطيل عمرك.. دراسة تكشف مفاجأة

دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة
دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة
دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

إزاي لسه عايش ..تصريحات مثيرة للجدل عن نظام ترامب الغذائي

نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد