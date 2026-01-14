بأكبر بطارية في سلسلة هواتف شاومي ..إليك مواصفات Xiaomi 17

قامت شركة شاومي بتغيير تسمية سلسلة هواتفها الرائدة هذا العام.

تم إطلاق سلسلة هواتف Xiaomi 17 في الصين في سبتمبر من العام الماضي مع هواتف Xiaomi 17 و Xiaomi 17 Pro و Xiaomi 17 Pro Max.

قد يمتلك هاتف Xiaomi 17 Max أكبر بطارية ضمن هواتف Xiaomi.على الأطلاق

هواتف Xiaomi 17 الرائدة

قد تشهد سلسلة هواتف Xiaomi 17 الرائدة حاليًا انضمام عضو جديد قريبًا، مع التركيز على أكثر مواصفات الهواتف الذكية تنافسية هذه الأيام: سعة البطارية. وفقًا لتسريبات جديدة من الصين، قد يأتي هاتف Xiaomi 17 Max ببطارية سعة 8000 مللي أمبير، ما يجعله الأكبر على الإطلاق في هواتف Xiaomi الرائدة. وهذا من شأنه أن يميز الهاتف عن غيره في سلسلة تضم بعض الطرازات المزودة بشاشات خلفية ثانوية.

أضخم بطارية

أفاد موقع "ديجيتال تشات ستيشن" أن هاتف شاومي 17 ماكس سينضم إلى سلسلة هواتف شاومي 17 ، و 17 برو ، و 17 برو ماكس ، و 17 ألترا، ليصبح الجهاز الخامس فيها.

يُعدّ أبرز ما يُميّز هذا الهاتف بطاريته الضخمة بسعة 8000 مللي أمبير، والتي يُتوقع أن تتجاوز سعة بطارية ريدمي توربو 4 برو البالغة 7550 مللي أمبير، لتصبح بذلك الأكبر في تشكيلة هواتف شاومي الحالية. كما يُشاع أن الهاتف يدعم الشحن السلكي بقوة 100 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

للمقارنة، يستخدم هاتف Xiaomi 17 القياسي بطارية بسعة 7000 مللي أمبير، بينما تبلغ سعة بطارية 17 Pro 6300 مللي أمبير، ويصل هاتف 17 Pro Max إلى 7500 مللي أمبير. تتوافق هذه الأرقام مع معايير الهواتف الرائدة الحالية، ولكن بينما كنا نعتاد على هذه الأرقام الجديدة، رفعت OnePlus بالفعل سعة بطارياتها، حيث وصلت سلسلة Turbo الأخيرة إلى 9000 مللي أمبير. في هذا السياق، تُعدّ سعة 8000 مللي أمبير ملحوظة، وإن لم تكن قياسية.



مميزات هاتف Xiaomi 17 Max

باعتباره إصدارًا غير احترافي، من المتوقع أن يستغني هاتف Xiaomi 17 Max عن الشاشة الخلفية الثانوية الموجودة في هاتفي 17 Pro و17 Pro Max. ويُقال إن تصميمه أقرب إلى تصميم هاتف 17 القياسي، مع تصميم خلفي أبسط. أما بالنسبة للكاميرا، فتشير DCS إلى مستشعر تقريب بصري من نوع بيريسكوب قد يتفوق على إعداد هاتف 17، مع بقائه أقل من هاتف 17 Ultra. ومن المتوقع أن تستخدم الكاميرا الرئيسية مستشعر OmniVision Light Fusion 950، المشابه للمستشعر الموجود في هاتف 17، مع تحسينات طفيفة في المعالجة.

من حيث المواصفات التقنية، يُقال إن هاتف 17 Max سيعمل بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس. ويُشاع أنه سيأتي بشاشة OLED مسطحة بقياس يتراوح بين 6.8 و 6.9 بوصة، مع حواف رفيعة.

تشير الشائعات إلى إطلاق هاتف Xiaomi 17 Max في الصين خلال شهر أبريل، دون تأكيد رسمي حتى الآن بشأن إطلاقه عالميًا. وفي حال توسع نطاق طرحه ليشمل أسواقًا أخرى، فقد يجذب المستخدمين الباحثين عن عمر بطارية أطول دون التنازل عن مواصفات الهواتف الرائدة. أما المستخدمون الذين يبحثون عن ميزات كاميرا متقدمة أو إضافات مميزة، فقد يفضلون إصداري Pro أو Ultra.