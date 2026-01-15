قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لا مانع شرعاً.. هل يجوز صيام ليلة الإسراء والمعراج 2026؟
ألمانيا: الناتو لن يسمح لـ روسيا أو الصين باستخدام القطب الشمالي عسكريًا
انسحاب بهاء الدين أبو شقة من انتخابات رئاسة الوفد واستقالته من الحزب| تفاصيل
أصول البنك المركزي الأجنبية ترتفع لـ 13.3مليار دولار بنهاية 2025
ميرسك: استئناف خط حاويات الشرق الأوسط عبر قناة السويس نهاية يناير
يراضوا الشعب.. الدردير يطالب منتخب مصر بالمركز الثالث في أمم افريقيا
عبور من الشدة إلى الطمأنينة.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
ركلات الترجيح تسقط منتخب نيجيريا في كأس العالم وأمم أفريقيا
مصر تتسلم مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمساندة الاقتصاد ودعم الموازنة
بقميص منتخب مصر.. يوتيوبر أمريكي يوثق مشاهد تاريخية من الأهرامات والمتحف الكبير
مدبولي يشهد وصول السفينة CMA CGM IRON القادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية لميناء السخنة
تكنولوجيا وسيارات

متدفعش كثبر .. إليك أفضل هواتف ذكية في الأسواق في 2026

هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا
هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا
لمياء الياسين

إذا كنت تفكر في شراء هاتف رائد فيمكنك التفكير في أكثر من هاتف من المتوقع طرحه قريبا يأتي بالعديد من المواصفات الرائدة.

هاتف Galaxy 25 Ultra

تشير الشائعات إلى أن سامسونج تعمل بجد على هاتفها الرائد لعام 2026 خلف الأبواب المغلقة، وتشير الشائعات إلى ترقيات رئيسية في التصميم وتقنية الكاميرا والأداء وحتى عمر البطارية، والتي مجتمعة، يمكن أن تحافظ على هيمنة سامسونج في أعلى سوق الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد وإليكم كل ما تحتاجون معرفته عن هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا في الوقت الحالي، بما في ذلك الشائعات والتسريبات.

هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا 

 

تُعد سامسونج واحدة من تلك الشركات التي تفضل الالتزام بجدول زمني سنوي ضيق لإصداراتها، مع اختلاف طفيف فقط منذ أن تحولت الشركة إلى إصدارها المبكر في عام 2019.

في الآونة الأخيرة، تم الكشف عن هاتف Galaxy 25 Ultra في 7 فبراير 2025، أي بعد أسبوع من الكشف عن هاتف S24 Ultra في 31 يناير 2024 وتشير الشائعات إلى أن سامسونج قد أرجأت موعد الكشف عن الهاتف إلى 25 فبراير 2026، وتؤكد مصادر أخرى الأمر نفسه، مع ترجيح أن الهاتف لن يُطرح في الأسواق فعلياً إلا بعد أسابيع في مارس 2026.

أما فيما يتعلق بالأسعار، فالأمر ليس بهذه الوضوح. إذ يدّعي البعض، مثل آيس يونيفرس، أن سلسلة S26 ستُباع بنفس سعر سلسلة S25 المماثلة، ما يعني أن سعر S26 Ultra سيبدأ من 1249 جنيهًا إسترلينيًا / 1299 دولارًا أمريكيًا.

هواتف Xiaomi 17 الرائدة 

قد تشهد سلسلة هواتف Xiaomi 17 الرائدة حاليًا انضمام عضو جديد قريبًا، مع التركيز على أكثر مواصفات الهواتف الذكية تنافسية هذه الأيام: سعة البطارية. وفقًا لتسريبات جديدة من الصين، قد يأتي هاتف Xiaomi 17 Max ببطارية سعة 8000 مللي أمبير، ما يجعله الأكبر على الإطلاق في هواتف Xiaomi الرائدة. وهذا من شأنه أن يميز الهاتف عن غيره في سلسلة تضم بعض الطرازات المزودة بشاشات خلفية ثانوية.

يُعدّ أبرز ما يُميّز هذا الهاتف بطاريته الضخمة بسعة 8000 مللي أمبير، والتي يُتوقع أن تتجاوز سعة بطارية ريدمي توربو 4 برو البالغة 7550 مللي أمبير، لتصبح بذلك الأكبر في تشكيلة هواتف شاومي الحالية. كما يُشاع أن الهاتف يدعم الشحن السلكي بقوة 100 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

هاتف هونر Magic 8 Pro Air

يأتي هاتف هونر Magic 8 Pro Air بتصميم فائق النحافة والخفة، وهيكل نحيف بسماكة 6.1 ملم ونظام كاميرا ثلاثية في الخلف وعدسة تقريب (بيريسكوب) ومستشعر بدقة 64 ميجابكسل.

إلى جانب نحافته، يتميز الهاتف بخفة وزنه مقارنةً بمنافسيه، فبينما يزن كل من iPhone Air وGalaxy S25 Edge 165 جرامًا و163 جرامًا على التوالي، يبلغ وزن Magic 8 Pro Air 155 جرامًا فقط، ما يجعله من أخف الهواتف الذكية في الجيل الحالي. 

 ميزات هاتف Magic 8 Pro Air

 سيُطرح هاتف Honor الجديد بأربعة ألوان هي البنفسجي، والبرتقالي، والأبيض، والأسود الداكن، كما يتميز بكاميرا خلفية رئيسية كبيرة الحجم (1/1.3 بوصة).

سيُقدّم هذا الهاتف، الذي يُقال إنه مزود بكاميرا تليفوتوغرافية، تقريبًا بصريًا يصل إلى 3.2 ضعف. 

ومن المتوقع أن يعمل بمعالج MediaTek Dimensity 9500، مع بطارية ضخمة بسعة 5500 مللي أمبير. 

كما يدعم الشحن السريع السلكي بقوة 80 واط، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.
 

هاتف سامسونج هاتف سامسونج جالاكسي هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا هاتف Galaxy 25 Ultra الهاتف الرائد سعر الهاتف الرائد هاتف Galaxy S26 Ultra

