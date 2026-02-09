قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ دمياط يلتقي بممثلي اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي


التقى  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مع الدكتور محمد إسماعيل عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات ومنسق عام القوافل الطبية والمجتمع المدنى بمجلس الوزارء والدكتور أحمد حنفي عضو اللجنه الطبيه العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء والمشرف علي التدخل السريع بمجلس الوزراء، و ماهر وحيد مسئول قوافل بنك الشفاء

 جاء اللقاء بحضور  الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة و الدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة،  ويأتى تزامنًا مع إطلاق قوافل طبية بالتنسيق مع اللجنة و مؤسسة بنك الشفاء ومديرية الصحة ، حيث اطلع " المحافظ " على خطط تلك القوافل التى بدأت اليوم بقرية شرباص بمركز فارسكور ، والتى تقدم خدمات علاج أمراض الرمد وتوفير العلاج وإجراء العمليات ، وغدًا بذات القرية،  لتقدم خدمات علاج متكاملة بتخصصات الأطفال والعظام والباطنة  والجلدية و الأنف والأذن والحنجرة ، وبتلك التخصصات ستنطلق يوم الأربعاء بقرية الزعاترة بمركز الزرقا ، وبتخصص الرمد بذات القرية يوم الخميس المقبل .

هذا وقد أشاد " المحافظ " بتلك الجهود، مؤكدًا أن الدولة بأجهزتها المختلفة ، تسعى دوماً نحو تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين و الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية ، وتقديم أوجه الرعاية الكاملة لهم ، كما أكد عزم المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للقوافل،  وتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزارء، و بنك الشفاء، ومديرية الصحة على ما يتم تنفيذه من جهود متكاملة لتقديم خدمات الكشف والعلاج اللازم بالمجان للفئات المستحقة.

وعلى هذا الصعيد،، تباحث الجانبان حول عدد من المحاور الخاصة بمنظومة الصحة وما تقدمه اللجنة من جهود بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، لضمان وصول الخدمات الطبية للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لدعم جهود وزارة الصحة فى تنفيذ ذلك ، علاوة على ما تحققه المحافظة من جهود وذلك بالتنسيق مع كافة المعنيين ، من خلال المجلس الإقليمى للصحة،  لدعم تلك الرؤية ، كما بحثا كذلك آليات تعزيز التعاون المشترك، لخدمة المواطنين وتقديم أفضل خدمة طبية لهم

وشهد اللقاء تسلم محافظ دمياط درعاً تذكارياً من اللجنة وبنك الشفاء تقديرًا لهذا التعاون .

دمياط محافظ دمياط الصحه الاستغاثة

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

طريقة عمل رول الفراخ.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات مضمونة

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

