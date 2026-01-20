قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

هاني فرحات: دعم زوجتي بلا حدود .. ونجاح حفلاتي مع أنغام نتيجة عمل طويل| خاص

هاني فرحات
هاني فرحات
محمد نبيل

وجه المايسترو الكبير هاني فرحات رسالة شكر وتقدير لجمهور وسائل التواصل الاجتماعي، عقب الإشادات الواسعة التي تلقاها عن حفلاته الأخيرة مع عدد من الأسماء الغنائية البارزة، وفي مقدمتهم النجمة أنغام، وهو نتيجة عمل ممتد وشاق.

وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أعرب هاني فرحات عن سعادته بحضور حفل Joy Awards في دورته السادسة بالعاصمة السعودية الرياض، مؤكدًا أن مستوى التنظيم يعكس صورة مشرفة للمشهد الفني العربي. 

أضاف هاني فرحات: «سعيد للغاية بحضور هذا الحدث الكبير في الرياض، والتنظيم الرائع الذي يدعو للفخر، فقد أصبح حدثًا عالميًا ينافس حفل توزيع جوائز الأوسكار، دون أي مبالغة».
 

وتابع فرحات أن النجاح الذي يحققه ووصفه بـ«فضل كبير من الله، وبركة دعاء والدتي»، مشيرًا إلى أنه يضع حاليًا اللمسات الأخيرة على حفل موسيقي ضخم في مدينة العلا، يضم موسيقيين عربًا وأجانب، معربًا عن أمله في أن يحالفه التوفيق ويحقق العمل النجاح المنتظر.
 

واختتم هاني فرحات حديثه بالتأكيد على الدور الكبير الذي تلعبه أسرته في دعمه، قائلًا: «زوجتي هي تميمة الحظ وصاحبة الدعم الأكبر في مسيرتي الفنية حاليًا، وهي نعمة كبيرة أحمد الله عليها».

