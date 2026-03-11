قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلطنة عمان تعلن إصابة خزانات الوقود في ميناء صلالة بمسيرة
رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك
انتصار السيسي تكرم مي زين الدين تقديرًا لدورها في تمكين ذوي الإعاقة ودعم الرياضة البارالمبية
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 19 مسؤولاً وكياناً إيرانياً
موعد مباراة أرسنال وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا
الشحات مبروك يعلن مفاجأة بشأن أحمد العوضي.. والأرصاد توضح حالة الجو اليوم.. أخبار التوك شو
نجل الرئيس الإيراني: المرشد الجديد "آمن وسليم"
"محتاس" في الدوري وسقط في الكأس.. هل يواجه النادي الأهلي موسم صفري؟
سويسرا تغلق سفارتها في إيران وتسحب سفيرها لدى طهران
تعديل حدود الدخل الشهري والدعم النقدي للمواطنين المستفيدين بسكن لكل المصريين
الوزراء: الموافقة على تمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول للمترو
رغم ترحيب ترامب .. إيران تستبعد إمكانية المشاركة في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمر خيرت يحيي حفلًا بقاعة رويال ألبرت هول بلندن.. 23 مايو

بوستر حفل عمر خيرت
بوستر حفل عمر خيرت
سعيد فراج

يُحيي الموسيقار والمؤلف الموسيقي الكبير عمر خيرت حفلًا موسيقيًا على مسرح Royal Albert Hall  في حفل استثنائي لليلة واحدة فقط يقام السبت 23 مايو 2026، وينظمه Live Nation، برعاية Tazkarti والسفارة المصرية في لندن.

تطرح تذاكر حفل عمر خيرت في لندن اعتبارًا من 13 مارس 2026، ومن الأربعاء 11 مارس 2026، القاهرة، مصر. 

بوستر حفل عمر خيرت 

عمر خيرت 

يُعد عمر خيرت من أشهر وألمع المؤلفين الموسيقيين في مصر، وله تجربة رائدة في تقديم شكل جديد من المؤلفات الموسيقية في مصر والشرق الأوسط. تتميز أعمال خيرت بالمزج بين الأنماط الموسيقية الشرقية مع الموسيقى الكلاسيكية والجاز، ليصنع بذلك مؤلفات فريدة تحظى بإعجاب واسع من مختلف الجماهير. هذا المزج بين الأنماط الموسيقية يجعل من عمر خيرت أحد أكثر المؤلفين الموسيقيين تأثيرًا في العصر الحديث.

بدأ عمر خيرت مسيرته المهنية كمؤلف للموسيقى التصويرية في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، من خلال أول أفلامه "ليلة القبض على فاطمة"، بطولة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. وعلى مدار أربعين عامًا، وضع عمر خيرت الموسيقى التصويرية لأكثر من 120 عملًا من أشهر الأفلام والمسلسلات التلفزيونية المصرية، كما قام أيضًا بالتأليف الموسيقي للعديد من العروض المسرحية والباليه والأوبريتات.

وعلى الصعيد الدولي، قدّم عمر خيرت عروضًا فنية في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا مثل روسيا، سلوفينيا، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، السعودية، الإمارات، الكويت، عُمان، الأردن، البحرين، قطر، تونس، والمغرب وغيرها.

كما يعد هذا الحفل محطة تاريخية للفنان الكبير، حيث سيصبح عمر خيرت ثالث فنان مصري يقدّم حفلًا رئيسيًا على مسرح رويال ألبرت هول، وثاني فنان مصري من الرجال يحقق ذلك منذ عام 1967 بعد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

وتأتي هذه الاحتفالية الفنية تحت الإشراف التنظيمي المتكامل لشركة Tazkarti، الرائدة في إدارة الحشود والحلول التكنولوجية للفعاليات الكبرى. ولا يقتصر دور "تذكرتي" على كونها منصة حجز التذاكر الأكثر أماناً وموثوقية في مصر فحسب، بل تمتد بصمتها لتشمل تقديم تجربة جماهيرية استثنائية تبدأ من سلاسة الحجز الإلكتروني، وصولًا إلى التنظيم الاحترافي لمداخل ومخارج الحفل بأعلى معايير الانضباط. وبفضل سجلها الحافل بالنجاحات الباهرة في مهرجانات عالمية مثل مهرجان العلمين الجديدة، تضمن الشركة لجمهور هذا الحفل تجربة آمنة ومريحة تليق بقيمة الحدث ومكانة نجومه، معتمدة على أحدث التقنيات الذكية في إدارة التدفق الجماهيري وضمان الشفافية المطلقة.

ويدعم الحفل EgyptAir، الناقل الرسمي للحفل، وPeninsula بصفتها المضيف الرسمي، بما يعكس الأهمية الوطنية والثقافية لهذه المناسبة التاريخية.

ويمثل حفل عمر خيرت على مسرح رويال ألبرت هول أمسية موسيقية خاصة في London، تحتفي بمؤلف موسيقي لا تزال أعماله تتردد بقوة بين مختلف الثقافات والأجيال. سيقدّم عمر خيرت أعماله الموسيقية المميزة على أحد أشهر المسارح العالمية، ليمنح جمهور لندن فرصة نادرة للاستمتاع بموسيقاه في هذا الصرح الفني العريق.

متروبوليس ميوزيك

تأسست Metropolis Music عام 1985، وتُعد واحدة من أبرز شركات الترويج للحفلات الموسيقية في المملكة المتحدة، ومنذ عام 2017 أصبحت جزءًا من Live Nation Entertainment.

عمر خيرت لندن الموسيقار عمر خيرت حفل عمر خيرت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

مشغولات ذهبية

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

توروب

هاني رمزي يرشح مدربا مصريا لخلافة توروب في الأهلي ويشيد بما يقدمه الزمالك

صاروخ إيراني

فجر ليلة 21 رمضان .. إيران توجّه موجة من الصواريخ تجاه إسرائيل وخسائر فادحة في تل أبيب

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته

صور من الحادث

نجاة النائب أحمد الجرواني ومدير مكتبه من حادث بطريق «القاهرة – قويسنا» | صور

ترشيحاتنا

الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية

الأزهر يواصل حملة وعي.. مدير شئون القرآن بقطاع المعاهد يرد على شبهة إنكار فرضية الحجاب

وزارة الأوقاف

انعقاد ملتقى الفكر الإسلامي الدولي ضمن الفعاليات الفكرية لشهر رمضان

الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله عليه

ليلة القدر| هل يمكن أن تأتي في ليلة زوجية؟.. الشيخ الشعراوي يرد

بالصور

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات
طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات
طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

لوك أنيق.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام

لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام
لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام
لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد