سعر الدرهم الإماراتي في البنوك أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

شهد سعر الدرهم الإماراتي ، استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري ، خلال تعاملات البنوك اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، وسط متابعة من المتعاملين في سوق الصرف لتحركات العملات العربية داخل السوق المحلية.

وسجل أعلى سعر لشراء الدرهم في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 14.36 جنيهًا للشراء و14.39 جنيهًا للبيع، فيما بلغ السعر في بنك التعمير والإسكان نحو 14.04 جنيهًا للبيع، بارتفاع طفيف مقارنة بتعاملات أمس.

أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم

مصرف أبوظبي الإسلامي:

14.36 جنيه للشراء، 14.39 جنيه للبيع

المصرف العربي الدولي:

14.14 جنيه للشراء، 14.16 جنيه للبيع

البنك الأهلي الكويتي:

14.08 جنيه للشراء، 14.13 جنيه للبيع

بنك البركة:

14.12 جنيه للشراء، 14.15 جنيه للبيع

البنك المركزي المصري:

14.13 جنيه للشراء، 14.17 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية:

14.12 جنيه للشراء، 14.16 جنيه للبيع

بنك قناة السويس:

14.99 جنيه للشراء، 14.04 جنيه للبيع

بنك مصر:

14.05 جنيه للشراء، 14.09 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري:

14.12 جنيه للشراء، 14.16 جنيه للبيع