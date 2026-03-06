شرب الماء بانتظام.. سر بسيط لحماية الجسم من الجلطات

تلعب المياه دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الجسم والدورة الدموية، إذ يمكن أن يساهم شرب كميات كافية من الماء يوميًا في تقليل فرص تكوّن الجلطات الدموية.

1- تحسين سيولة الدم

عند شرب الماء بانتظام، يصبح الدم أقل لزوجة وأكثر سيولة، ما يساعد على تدفقه بسهولة داخل الأوعية الدموية ويقلل من فرص تكوّن التجلطات.

2- منع الجفاف

الجفاف يؤدي إلى زيادة تركيز الدم وسماكته، وهو ما قد يزيد من خطر تكوّن الجلطات، لذلك يساعد شرب الماء على الحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

3- دعم الدورة الدموية

المياه تساعد الجسم على ضخ الدم بكفاءة إلى جميع الأعضاء، ما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية ويقلل من ركود الدم في بعض المناطق.

4- تحسين وظائف الأوعية الدموية

الحفاظ على ترطيب الجسم يساعد الأوعية الدموية على العمل بشكل أفضل، ما يقلل من احتمالات حدوث انسداد أو تجمعات دموية.

5- المساعدة في التخلص من السموم

يساعد الماء الكلى على التخلص من الفضلات والسموم من الجسم، وهو ما يساهم في تحسين الصحة العامة للدورة الدموية.



رغم أن شرب الماء مهم لصحة الدم، فإن الجلطات قد تحدث لأسباب أخرى مثل قلة الحركة أو بعض الأمراض، لذلك يجب استشارة الطبيب عند الشعور بأعراض مثل تورم الساق أو ألم مفاجئ في الصدر.