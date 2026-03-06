القيادة المركزية الأمريكية: إيران هاجمت 12 دولة منذ بدء الحرب

أصدر قائد القيادة المركزية الأمريكية، براد كوبر، بيانًا قال فيه إن إيران أطلقت سبع طائرات مسيرة هجومية على حي سكني في البحرين ليلة الجمعة.

وكتب كوبر: "هذا أمر غير مقبول ولن يمر دون رد".

ووفقًا للقيادة المركزية، هاجمت إيران "12 دولة مختلفة، وتواصل استهداف المدنيين عمدًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد الجيش الإيراني، استهداف ناقلة نفط أمريكية قرب المياه الكويتية في إطار الحرب التي اندلعت السبت الماضي بشن إسرائيل وأمريكا هجمات ضد طهران.

كان الحرس الثوري الإيراني، شن هجوما على ناقلة مماثلة في شمال الخليج، ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي إبراهيم ذو الفقاري قوله اليوم إن ناقلة نفط أمريكية تم استهدافها قرب المياه الكويتية واشتعلت فيها النيران".