رسميا.. ليفربول يعلن توصله لاتفاق مع مدافع رين الفرنسي

توصل نادي ليفربول الإنجليزي ، إلى اتفاق نهائي مع ستاد رين الفرنسي ، لضم المدافع الشاب جيريمي جاكيه، على أن ينضم اللاعب إلى صفوف الفريق بداية من موسم 2026-2027، بعد الانتهاء من إجراءات تصريح العمل والموافقات الرسمية.

وأوضح النادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي ، أن جاكيه سيواصل مشواره مع رين حتى نهاية الموسم الجاري في الدوري الفرنسي، قبل أن ينتقل إلى ملعب أنفيلد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بموجب عقد يمتد لعدة مواسم.

ويُعد جاكيه ، أحد أبرز المواهب الصاعدة في مركز قلب الدفاع داخل الدوري الفرنسي، حيث شارك بانتظام مع رين هذا الموسم وقدم مستويات لافتة على الصعيدين الدفاعي والتكتيكي.

المدافع البالغ من العمر 20 عامًا يمتلك خبرة دولية على مستوى منتخبات الشباب، إذ سبق له تمثيل منتخب فرنسا تحت 21 عامًا في عدة مناسبات، إلى جانب حضوره المستمر مع الفرق السنية المختلفة.

وخلال مسيرته مع ستاد رين، خاض جاكيه عددًا كبيرًا من المباريات منذ ظهوره الأول مطلع عام 2024، كما استفاد من تجربة الإعارة إلى نادي كليرمون فوت التي ساهمت في صقل إمكاناته الفنية.

وعلى المستوى القاري، كان جاكيه عنصرًا بارزًا في مشوار منتخب فرنسا خلال بطولة أوروبا تحت 19 عامًا، التي وصل فيها الديوك إلى النهائي، ونال اللاعب خلالها إشادة واسعة بعد اختياره ضمن التشكيلة المثالية للبطولة.

وتأتي هذه الصفقة ضمن سياسة ليفربول الهادفة إلى دعم الفريق بعناصر شابة قادرة على التطور والمساهمة في مشروع النادي المستقبلي على المدى الطويل.