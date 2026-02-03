قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب الآن.. عيار 21 مفاجأة
رواتب النجوم في ليفربول.. صلاح يتصدر وإيزاك بين الأعلى رغم الإصابات
فرنسا تسحب كميات إضافية من حليب الأطفال بسبب «سم بكتيري»
الجيش السوداني: تمكنا من كسر الحصار المفروض على مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
مشروع قانون بالبرتغال لحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون الـ16 عامًا
ملفات منزل جيفري إبستين.. مراسلات سرية تكشف تفاصيل غامضة ..وشائعات تطال شخصيات عربية
رغم تقديرات إسرائيلية بضربة أمريكية.. 14 سيناريو فاشل لضرب إيران
الصحة العالمية تدعم جهود الإجلاء الطبي في غزة
مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. الموعد والقنوات الناقلة
محمد صبحي: جمهوري هو من يلقبني.. و«بابا ونيس» يجعلني فخورًا
مصدر إيراني يكشف موقع تمركز حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميا.. ليفربول يعلن توصله لاتفاق مع مدافع رين الفرنسي

جيريمي جاكيه
جيريمي جاكيه
إسراء أشرف

توصل نادي ليفربول الإنجليزي ، إلى اتفاق نهائي مع ستاد رين الفرنسي ، لضم المدافع الشاب جيريمي جاكيه، على أن ينضم اللاعب إلى صفوف الفريق بداية من موسم 2026-2027، بعد الانتهاء من إجراءات تصريح العمل والموافقات الرسمية.

وأوضح النادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي ، أن جاكيه سيواصل مشواره مع رين حتى نهاية الموسم الجاري في الدوري الفرنسي، قبل أن ينتقل إلى ملعب أنفيلد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بموجب عقد يمتد لعدة مواسم.

ويُعد جاكيه ، أحد أبرز المواهب الصاعدة في مركز قلب الدفاع داخل الدوري الفرنسي، حيث شارك بانتظام مع رين هذا الموسم وقدم مستويات لافتة على الصعيدين الدفاعي والتكتيكي.

المدافع البالغ من العمر 20 عامًا يمتلك خبرة دولية على مستوى منتخبات الشباب، إذ سبق له تمثيل منتخب فرنسا تحت 21 عامًا في عدة مناسبات، إلى جانب حضوره المستمر مع الفرق السنية المختلفة.

وخلال مسيرته مع ستاد رين، خاض جاكيه عددًا كبيرًا من المباريات منذ ظهوره الأول مطلع عام 2024، كما استفاد من تجربة الإعارة إلى نادي كليرمون فوت التي ساهمت في صقل إمكاناته الفنية.

وعلى المستوى القاري، كان جاكيه عنصرًا بارزًا في مشوار منتخب فرنسا خلال بطولة أوروبا تحت 19 عامًا، التي وصل فيها الديوك إلى النهائي، ونال اللاعب خلالها إشادة واسعة بعد اختياره ضمن التشكيلة المثالية للبطولة.

وتأتي هذه الصفقة ضمن سياسة ليفربول الهادفة إلى دعم الفريق بعناصر شابة قادرة على التطور والمساهمة في مشروع النادي المستقبلي على المدى الطويل.

جيريمي جاكيه جاكيه ليفربول رين الفرنسي صفقات ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

محمود كهربا

تفاصيل ليلة القبض علي كهربا في مطار الكويت

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

سيد عبد الحفيظ

مخطط وشيك.. سر انقلاب سيد عبد الحفيظ علي مدير التعاقدات في الأهلي

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

ترشيحاتنا

الرئيس الإيراني: سنجري مفاوضات مع الولايات المتحدة وفقا لمصالحنا الوطنية

الرئيس الإيراني يضع شرطا قبل بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة

الرئيس الغيني يجري تعديلا جزئيا على الحكومة

الرئيس الغيني يجري تعديلا جزئيا على الحكومة

الولايات المتحدة تهنئ لورا ديلجادو بفوزها في انتخابات كوستاريكا

واشنطن تدعو رئيسة كوستاريكا المنتخبة للتعاون في مكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية

بالصور

بشرى تثير الجدل بـ فستان أصفر منفوش في حفل "جوي أووردز"

بشرى
بشرى
بشرى

هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر

هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر
هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر
هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر

خطر التسمم.. هل يمكن للعسل تهدئة السعال مثل أدوية البرد؟

العسل و أدويه البرد
العسل و أدويه البرد
العسل و أدويه البرد

لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد