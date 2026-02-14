قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمرضي السكر .. الصحة تنصح: افطر فوراً وأكسر الصيام في هذه الحالة
توروب : الأهلي حسم الصعود لدوري الأبطال.. ومتشوق لرؤية جماهير الفريق
حذف المقطع من المواقع.. منع تداول فيديو إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
توروب يكشف عن موقفه بشأن مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي
رمضان 2026 .. نصائح مهمة من الصحة لصيام آمن
دعونا نتعلم من أخطاء الماضي.. ماذا قال توروب عن أزمة إمام عاشور؟
80 ألف متظاهر يحتشدون في ميونيخ رفضا للنظام الإيراني بالتزامن مع مؤتمر الأمن
وزير الخارجية السوري: نسعى لمحاسبة الأسد من خلال الجنائية الدولية
الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب
بـ الحنطور.. صفحة ليفربول تعلق على مواجهة برايتون الليلة
كامل الوزير يفتتح محطة الحاويات تحيا مصر بميناء دمياط
الاحتلال يفتح النيران على خيام نازحين بمخيم النصيرات في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبرزها مطالبة أيمن محسب باسترداد 11 مليون من حزب الوفد.. أزمات تواجه بيت الأمة خلال الأيام القادمة

الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد
الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد
معتز الخصوصي

الأزمات تلاحق حزب الوفد في انتظار تدخل السيد البدوي

مصادر لـ"صدى البلد" تكشف تفاصيل مطالبة أيمن محسب لحزب الوفد بـ11 مليون جنيه مديونية

ثورة وفدية ضد قرارات البدوي بتشكيل لجان مؤقتة للحزب بالمحافظات .. خاص

شهد حزب الوفد خلال الأيام القليلة عدد من الأزمات والتي تنتظر تدخل الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد للتدخل من أجل حلها سريعا.

في البداية كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن أن الدكتور أيمن محسب ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد له مديونية لدي حزب الوفد ، حيث إنه تعاقد مع شركة حراسات أمن لحزب الوفد بـ 11 مليون جنيه مستحقات مالية ، وحينما يتم إبرام أي عقود تتعلق بحزب الوفد تعرض على الهيئة العليا لحزب الوفد والمكتب التنفيذي لكي يتم توثيق واعتماد أي عقد بين مؤسسة حزب الوفد وأي مؤسسة في الخارج.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن عقد الاتفاق بين أيمن محسب وحزب الوفد ليس له أي أساس من الصحة ، و لا يعرف أي حد عنه أي تفاصيل داخل حزب الوفد ، وأن العقد الذي مع أيمن محسب والذي تقدم بعدوى قضائية به ضد حزب الوفد لاسترداد مبلغ الـ 11 مليون جنيه قيمة المستحقات المالية التي دفعها للتعاقد مع شركة أمن حراسات لحزب الوفد موقع من الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد السابق ولا يعرف أي أحد من أعضاء حزب الوفد عنه أي شيىء وكم عدد أفراد حراسات الأمن وأجر كل فرد منهم.

وكشفت مصادر داخل حزب الوفد عن أنه بعد صدور قرار من الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد بحل الجمعية العمومية لحزب الوفد ، والذي أشاد به الوفديين المؤيدين والمعارضين للسيد البدوي ، تبع ذلك حالة من الغضب من الوفديين المؤيدين والمعارضين للسيد البدوي من قرار البدوي بتشكيل لجان مؤقتة للوفد في المحافظات من شخصيات كانت سبب أساسي وراء العوار و الفساد داخل الجمعية العمومية لحزب الوفد ، حيث أثبتت هذه الشخصيات فشلها بعد تشكيلها للجان وهمية للجمعية العمومية من المتوفين وشخصيات وهمية ليس لها وجود ولم يشارك أكثر من ٥٠% من هذه الأسماء الوهمية في الاستحقاقات الانتخابية لحزب الوفد سواء انتخابات رئاسة الوفد أو رئاسة الهيئة العليا على مدار أكثر من ١٠ سنوات ، والدليل على ذلك أن الجمعية العمومية لحزب الوفد تقترب من ٦٠٠٠ عضو لم يشارك في انتخابات رئاسة الوفد إلا ٢٦٢٠ عضو من أصل ٦٠٠٠ عضو.

وأكدت المصادر ل " صدى البلد " أن هناك ثورة داخل حزب الوفد من جانب الوفديين من قرارات السيد البدوي ، كما أن صفحات الوفد على الفيس بوك وجروبات الوفديين وأنصار السيد البدوي أنفسهم مستاءين من قراراته.

وأشارت المصادر إلى أن السيد البدوي أقر بأن الجمعية العمومية لحزب الوفد بها فساد ، كما أن المسئول عن الجمعية العمومية لحزب الوفد هما المسئول عنهم رؤوساء لجان حزب الوفد في المحافظات والمراكز وسكرتارية لجان حزب الوفد ، والذي أصدر السيد البدوي قرار بتشكيل لجان مؤقتة قائم بأعمالها رؤوساء لجان حزب الوفد في المحافظات والمراكز وسكرتارية لجان حزب الوفد ، الأمر الذي أثار غضب الوفديين.

وأوضحت المصادر أنه كيف يقوم السيد البدوي بحل الجمعية العمومية لحزب الوفد بسبب ما شابها من فساد ، وفي الوقت نفسه يصدر قرار بتشكيل لجان مؤقتة قائم بأعما رؤوساء لجان حزب الوفد في المحافظات والمراكز وسكرتارية لجان حزب الوفد المسؤولين عن هذه الجمعية العمومية لحزب الوفد.

واختتمت المصادر : كيف للسيد البدوي يحدد رقم هاتف وبريد إلكتروني لتلقي لاستقبال قرارات الوفديين  ، ثم بعد ذلك يتفاجىء الوفديون بقراره بتشكيل لجان مؤقتة لحزب الوفد في المحافظات قائم بأعمالها رؤوساء لجان حزب الوفد في المحافظات والمراكز وسكرتارية لجان حزب الوفد ، الأمر الذي أثار غضب الوفديين.

وكان قد أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد قرارا حمل رقم ١٣ بتاريخ أمس الأربعاء، ١١فبراير ٢٠٢٦ ،حدد فيه طريقة تشكيل اللجان المؤقتة لتسيير الأعمال.

وتضمن القرار فى مادته الأولى تشكل لجنة تسيير أعمال مؤقتة مهمتها القيام بإدارة الحزب في كل محافظة  لتسيير كافة الأعمال.

وجاءت المادة الثانية :  تشكل هذه اللجنة من كل من الأعضاء الآتي أسمائهم: أعضاء الهيئة العليا الحاليين والسابقين بالمحافظة بالإضافة إلى  هيئة المكتب التنفيذي الذي انتهت مدته، وأيضا أعضاء المجالس النيابية الحاليين والسابقين بالمحافظة.

وضمت المادة الثانية فى تشكيل اللجنة المؤقته  رؤساء وسكرتيري لجان الأقسام والمراكز والتي انتهت مدتها ،وأيضا رؤساء وسكرتيرى لجنتي الشباب والمرأة والتي انتهت مدتها.

ونصت المادة الثالثة على إختيار رئيس الحزب ١٠ أعضاء وبحد أقصى ٢٥٪ من عدد اللجنة.

وحددت المادة الرابعة صلاحيات لجان تسيير الأعمال في كافة المحافظات بإعتبارها  لجان عمل مؤقتة ولا تُمثل في الهيئة الوفدية للحزب.

كما نصت المادة الخامسة فى القرار على أن تجتمع اللجنة بكامل أعضائها لاختيار هيئة مكتب  مكونة من ٨ أعضاء ،علي النحو التالى:رئيساً للجنة ونائبين لرئيس اللجنة ومقررا و٢ مقررين مساعدين وأمينا للصندوق وأمينا مساعدا للصندوق

كما نصت المادة  السادسة على ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات.

حزب الوفد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد مستحقات مالية شركة حراسات أمن لحزب الوفد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

الزوج المتهم في الواقعة

زوج ينهي حياة زوجته بـ15طعنة لخلافات أسرية بالمحلة ويفر هاربا من البيت |صور

مصرع طالب في المنوفية

مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في المنوفية

ترشيحاتنا

تويوتا لاندكروزر

عمرها 37 عامًا.. أقدم سيارة لاندكروزر بحالة الزيرو | شاهد

iOS 26.3

iOS 26.3 يحقق حلم مستخدمي آيفون بميزة طال انتظارها

فحص زيت المحرك

لماذا يجب عليك دائمًا فحص زيت المحرك قبل الطقس البارد؟

بالصور

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد