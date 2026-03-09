قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوجه رسالة شكرا للشعب: انتم السند الحقيقي لمسيرة الوطن
مصر تعتزم تأسيس كيان استثماري ضخم موجه للسوق الأفريقية .. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا بضغط من صعود الدولار ومخاوف التضخم
بعد رفعه راية التحدي فى جلطة سراي.. هل تتحول تصريحات أوسيمين إلى واقع أمام ليفربول في القمة الأوروبية؟
الرئيس السيسي خلال احتفالات يوم الشهيد: القضية الفلسطينية تمثل جوهر النزاع فى الشرق الأوسط
الرئيس السيسي: خسرنا 10 مليارات دولار من إيرادات القناة بعد حرب غزة
الخارجية الإيرانية: إيران لم تشن هجمات على قبرص وتركيا وأذربيجان
الرئيس السيسي يحذر من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الأفريقي
وكالة الأنباء اللبنانية: مصرع شرطي في شبعا خلال غارة إسرائيلية
قيمة ملف .. طلب إحاطة عاجل لحدث غريب في مكاتب الشهر العقاري
الرئيس السيسي: نرفض رفضًا قاطعًا أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
الرئيس السيسي: لا تسويات دون حوار ولا سلام بلا تفاهم يحمي الشعوب من ويلات الحروب
استقرار نسبي.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 9 مارس

أمل مجدى

استقرت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية خلال تعاملات اليوم الاثنين 9 مارس 2026، بالتزامن مع استمرار تقلبات الأسواق العالمية. 

ويقدم موقع «صدى البلد» أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية والبورصة العالمية، اليوم الإثنين 9 مارس 2026

أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين :

سعر الذهب في السعودية عيار 24 بلغ نحو 623.50 ريال سعودي.

سعر جرام الذهب في السعودية عيار 22  بلغ 571.50 ريال سعودي.  

سعر جرام الذهب في السعودية  عيار 21 سجل 545.50 ريال سعودي.

سعر جرام الذهب في السعودية عيار 18 بلغ نحو 467.50 ريال سعودي.

سعر أوقية الذهب في السعودية بلغت نحو 19391.75 ريال سعودي

