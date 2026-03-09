استقرار نسبي.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 9 مارس

استقرت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية خلال تعاملات اليوم الاثنين 9 مارس 2026، بالتزامن مع استمرار تقلبات الأسواق العالمية.

ويقدم موقع «صدى البلد» أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية والبورصة العالمية، اليوم الإثنين 9 مارس 2026

أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين :

سعر الذهب في السعودية عيار 24 بلغ نحو 623.50 ريال سعودي.

سعر جرام الذهب في السعودية عيار 22 بلغ 571.50 ريال سعودي.

سعر جرام الذهب في السعودية عيار 21 سجل 545.50 ريال سعودي.

سعر جرام الذهب في السعودية عيار 18 بلغ نحو 467.50 ريال سعودي.

سعر أوقية الذهب في السعودية بلغت نحو 19391.75 ريال سعودي