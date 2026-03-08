سعر سبيكة 5 جرام الآن.. تعرف على آخر تطورات سوق الذهب بختام تعاملات اليوم

بعد ارتفاع أسعار الذهب خلال الأيام الماضية بسبب حرب إيران وإسرائيل، ارتفعت عمليات البحث عن أسعار السبائك الذهب والتي تعد أفضل طريقة لاستثمار الأموال في الذهب، وهي متعددة الأوزان وجميعها من عيار 24 .

سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc اليوم

السعر الآن: 90695 جنيه

يتم رد 27 جنيها من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف.

وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنيهات من المصنعية فقط بدون الدمغة.



سبيكة 10 جرام

سعر سبيكة ٥ جرام

السعر الآن: 45530 جنيه

يتم رد 27 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف



وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 16 جنية من المصنعية فقط بدون الدمغة

أسعار السبائك الذهب اليوم و الوزن

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام حوالي 20789.28 جنيه

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات حوالي 41453.55 جنيه

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات حوالي 82877.10 جنيه

سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا حوالي 165714.20 جنيه

سعر سبيكة الذهب 31.1 جرام (الأونصة) حوالي 257657.58 جنيه

سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا حوالي 401564.50 جنيه

سعر سبيكة الذهب 100 جرام حوالي 828071 جنيهًا

وتعد السبائك الصغيرة مثل 2.5 جرام و5 جرامات من أكثر الأوزان انتشارًا بين المستثمرين الصغار بسبب سهولة بيعها وتداولها.