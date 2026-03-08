قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يرفض عرض المصري لشراء عمر الساعي ويؤجل تقييم اللاعبين المعارين
حالة الطقس غدا: شبورة كثيفة تسيطر على الطرق وتحذيرات للمسافرين حتى القاهرة الكبرى
نفاد تذاكر مباراة الزمالك وإنبي قبل المواجهة المرتقبة في الدوري
إيران: مـ.قتل 104 من عسكرييها في استهداف أمريكي للمدمرة "دنا"
وزير الصناعة: نستهدف مضاعفة الصادرات غير البترولية لـ99 مليار دولار بحلول 2030
وزير المالية: 80 مليار جنيه سداد طوعي للضرائب وإقرار أنشطة بـ تريليون جنيه
أمن المواطن الغذائي "خط أحمر".. كواليس التدخل الرئاسي لضبط الأسواق
ليلة 19 رمضان.. إقبال واسع على الجامع الأزهر ومشاركة لافتة للقراء الشباب في إحياء التراويح
الخارجية الأمريكية: عودة أكثر من 32 ألف مواطن سالمين من الشرق الأوسط
الركراكي يكشف سر رفضه تقديم خليفته محمد وهبي مدربًا لنتخب المغرب
إطلاق مبادرة في مجال التوثيق الفوتوغرافي بالمناطق الأثرية لضمان الدقة التاريخية
انتقل للدوري الإيطالي.. شبكة إنجليزية توجّه رسالة مثيرة إلى عمر مرموش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

سعر سبيكة 5 جرام الآن.. تعرف على آخر تطورات سوق الذهب بختام تعاملات اليوم

اسعار السبائك الذهب اليوم
اسعار السبائك الذهب اليوم
رشا عوني

بعد ارتفاع أسعار الذهب خلال الأيام الماضية بسبب حرب إيران وإسرائيل، ارتفعت عمليات البحث عن أسعار السبائك الذهب والتي تعد أفضل طريقة لاستثمار الأموال في الذهب، وهي متعددة الأوزان وجميعها من عيار 24 .

ويستعرض موقع صدى البلد، أسعار السبائك الذهب اليوم في آخر تحديث، وسعر سبيكة 10 جرام وسعر سبيكة 5 جرام .

سعر سبيكة ذهب 5 جرام btc اليوم الأحد 29-6-2025 في مصر - الوطن

سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc اليوم

السعر الآن: 90695 جنيه
يتم رد 27 جنيها من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف.

وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنيهات من المصنعية فقط بدون الدمغة.
 

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC 90695
سبيكة 10 جرام

سعر سبيكة ٥ جرام

السعر الآن: 45530 جنيه

يتم رد 27 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف

وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 16 جنية من المصنعية فقط بدون الدمغة
btc

سعر سبيكة ذهب 5 جرام btc اليوم الأحد - سياسة بوست

أسعار السبائك الذهب اليوم و الوزن

  • سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام حوالي 20789.28 جنيه
  • سعر سبيكة الذهب 5 جرامات حوالي 41453.55 جنيه
  • سعر سبيكة الذهب 10 جرامات حوالي 82877.10 جنيه
  • سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا حوالي 165714.20 جنيه
  • سعر سبيكة الذهب 31.1 جرام (الأونصة) حوالي 257657.58 جنيه
  • سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا حوالي 401564.50 جنيه
  • سعر سبيكة الذهب 100 جرام حوالي 828071 جنيهًا

وتعد السبائك الصغيرة مثل 2.5 جرام و5 جرامات من أكثر الأوزان انتشارًا بين المستثمرين الصغار بسبب سهولة بيعها وتداولها.

اسعار السبائك الذهبية سبيكة 10 جرام سعر سبيكة 10 جرام سعر الذهب الان سعر سبيكة جرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

السعودية

السعودية: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في قصف إيراني مباشر على حي سكني

ترشيحاتنا

وصول فرقاطة ألمانية إلى ميناء "ليماسول" في قبرص

وصول فرقاطة ألمانية إلى ميناء "ليماسول" في قبرص

ترامب وستارمر

ترامب وستارمر يناقشان استخدام قواعد سلاح الجو الملكي

دبلوماسي أمريكي سابق: ترامب "سيحتاج إلى مساعدة الحلفاء لحلّ هذه المشكلة"

دبلوماسي أمريكي سابق: ترامب يحتاج مساعدة الحلفاء لحل المشكلة في إيران

بالصور

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى ديرب نجم المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

فيديو

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد