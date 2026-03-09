ستيلانتس تبدأ إنتاج سيارات ‏Leapmotor‏ الكهربائية في إسبانيا ‏خلال 2026‏

تستعد شركة ستيلانتس ‏لبدء إنتاج سيارات كهربائية تابعة للعلامة الصينية Leapmotor داخل مصنعها في مدينة Zaragoza الإسبانية، وذلك اعتبارا من عام 2026، في خطوة تستهدف تعزيز انتشار السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة داخل الأسواق الأوروبية.

ومن المقرر أن يبدأ مصنع ستيلانتس ‏الواقع في منطقة Figueruelas بإنتاج الطراز الكهربائي الجديد Leapmotor B10، وهو كروس أوفر كهربائي يبلغ طوله نحو 4.52 متر، وتعمل الشركة حاليا على تجهيز خطوط الإنتاج وتحديثها تمهيدا لانطلاق التصنيع، مع توقعات بأن يصل المصنع إلى كامل طاقته الإنتاجية خلال النصف الثاني من عام 2026.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتس، Antonio Filosa، أن الشركة تسعى إلى بناء منظومة توريد محلية قوية لدعم المشروع، بما يتماشى مع إستراتيجية توطين صناعة السيارات الكهربائية داخل أوروبا وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

وفي إطار دعم سلاسل التوريد، ستتولى شركة Lieder Automotive، وهي مشروع مشترك بين Duoli Technology وFagor Ederlan، تنسيق عمليات توريد هياكل الشاسيه الخاصة بالطراز الجديد.

ومن المتوقع أن يبدأ سعر النسخة الأساسية من السيارة عند نحو 29,990 يورو، بينما قد تصل أسعار الفئات الأعلى المزودة ببطاريات أكبر إلى حوالي 33,990 يورو، ما يضعها ضمن فئة السيارات الكهربائية ذات الأسعار التنافسية في السوق الأوروبية.

ولا تقتصر خطط الإنتاج في المصنع الإسباني على هذا الطراز فقط، إذ تستعد المنشأة لإضافة طرازات أخرى بحلول عام 2027، من بينها Leapmotor B05، إلى جانب سيارتي المدينة Leapmotor A10 وLeapmotor A05.

وتأتي هذه الخطوات ضمن أنشطة شركة Leapmotor International، وهي شركة مشتركة تمتلك فيها ستيلانتس حصة مسيطرة تبلغ 51%، ما يمنحها دورا محوري في إدارة توسع العلامة الصينية داخل الأسواق الأوروبية.

كما تواصل العلامة تعزيز حضورها التجاري في القارة الأوروبية، حيث تجاوز عدد نقاط البيع والخدمة التابعة لها 800 مركز، في وقت تشير فيه بيانات السوق إلى قفزة ملحوظة في المبيعات، إذ ارتفعت عمليات التسليم من نحو 1300 سيارة إلى أكثر من 17 ألف سيارة خلال ربع واحد فقط من عام 2025.