تكنولوجيا وسيارات

هل هاتفك منهم ..تحديث OriginOS 6 يصل إلى تلك الأجهزة

تحديث OriginOS 6
تحديث OriginOS 6
لمياء الياسين


تواصل شركة فيفو توسيع نطاق تحديث OriginOS 6 ليشمل المزيد من الأجهزة، ومن بين أحدث الأجهزة التي حصلت على التحديث هاتفا Vivo T3 وVivo T3 Pro وقد دخل هذان الهاتفان مرحلة التجربة في يناير، والآن، وبعد أسابيع، بدأ طرح التحديث رسميًا.

يحمل تحديث OriginOS 6 المبني على نظام Android 16 لهاتف Vivo T3 رقم الإصدار PD2346DF_EX_A_16.2.10.4.W30 ، بينما يحصل طراز Pro على التحديث برقم PD2404GF_EX_A_16.2.6.3.W30 . يُعد هذا التحديث كبيرًا نسبيًا بحجم تنزيل يتجاوز 4 جيجابايت. يُنصح بتنزيل هذه الحزم الكبيرة عبر اتصال Wi-Fi مستقر.

تحديث نظام التشغيل OriginOS 6 لهاتف Vivo T3
 


تحديث نظام التشغيل OriginOS 6 لهاتف Vivo T3
 

إذا كنت تستخدم هاتف Vivo T3 أو T3 Pro، فتحقق من وجود آخر تحديث عبر قسم تحديثات النظام. قد يقتصر طرح التحديث الأولي على مناطق محددة. لذا، إذا لم تكن هناك تحديثات متاحة، يمكنك طلب نسخة تجريبية للحصول عليها في وقت أقرب. 

للقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات > حول الهاتف > تحديثات النظام > النسخة التجريبية > النسخة التجريبية > تنزيل وتثبيت.

تذكر أن تقوم بعمل نسخة احتياطية من ملفاتك المهمة احتياطاً. وقبل تثبيت التحديث، تأكد من أن جهازك مشحون بنسبة 40% على الأقل حتى لا ينطفئ أثناء عملية التحديث.


بعد الترقية إلى OriginOS 6، ستتمتع بمجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة، بما في ذلك Origin Island الجديد كليًا لتحديثات فورية مع ميزات تعدد المهام. كما يتضمن التحديث مركز تحكم مُحسّنًا بتأثيرات إضاءة أفضل وخطوط نظام جديدة. بالإضافة إلى ذلك، يُضيف أنماطًا جديدة للساعة، وأدوات، وميزات أمان وحماية خصوصية مُعززة. يُذكر أن سجل التغييرات مُطابق تقريبًا لسجل تغييرات Vivo X100.

فيفو تي 3 برو أوريجين أو إس 6 تحديث OriginOS 6 هواتف سلسلة Vivo T نظام Android 16 هاتف Vivo T3 شركة فيفو

