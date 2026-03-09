قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار داسيا جوجر هايبرد 155 في السعودية

داسيا جوجر هايبرد 155
داسيا جوجر هايبرد 155
إبراهيم القادري

كشفت شركة داسيا عن طرازها الجديد داسيا جوجر هايبرد 155، وتنتمي جوجر هايبرد 155 لفئة السيارات SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

داسيا جوجر هايبرد 155

أبعاد داسيا جوجر هايبرد 155

تأتي سيارة داسيا جوجر هايبرد 155 في سوق السيارات السعودي بطول 4550 مم، وعرض 1784 مم، وارتفاع 1630 مم .
 

داسيا جوجر هايبرد 155

مواصفات داسيا جوجر هايبرد 155

تظهر سيارة داسيا جوجر هايبرد 155 بالعديد من المميزات من ضمنها، ارتفاعها المناسب عن الأرض، واللمسات البلاستيكية الواقية حول الرفارف، وبها خطوط أمامية حديثة، وشعار داسيا الجديد الذي يتسم بالبساطة والقوة، وبها تطريزات نحاسية، وبها فرش داخلي سهل التنظيف .

محرك داسيا جوجر هايبرد 155

داسيا جوجر هايبرد 155

تحصل سيارة داسيا جوجر هايبرد 155 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1800 سي سي، ومتصل بها محركين كهربائيين، وأحدهما مخصص لدفع العجلات بقوة 49 حصان، والآخر يعمل كبادئ حركة ومولد للطاقة، وبها عزم دوران 170 نيوتن/متر .

هذه المنظومة تتيح للسيارة العمل بنسبة تصل إلى 80% على الطاقة الكهربائية داخل المدينة، ولا يبدأ محرك البنزين بالتدخل الفعلي إلا بعد تجاوز سرعة 48 كم/ساعة تقريبًا، والمحرك يوفر قوة إجمالية تبلغ 153 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

داسيا جوجر هايبرد 155

تتسارع سيارة داسيا جوجر هايبرد 155 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9 ثواني، وتصل سرعتها القصوي إلي 178 كم/ساعة، وبها بطارية سعة 1.4 كيلوواط/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر .

سعر داسيا جوجر هايبرد 155

داسيا جوجر هايبرد 155

تباع سيارة داسيا جوجر هايبرد 155 في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 115 ألف ريال سعودي .

داسيا جوجر هايبرد 155

وجدير بالذكر ان داسيا جوجر هايبرد 155 في مواجهة مباشرة مع سيارات مثل ميتسوبيشي إكسباندر و سوزوكي إرتيجا، ولكن المنافس الأشرس في السوق السعودي من ضمنها تويوتا فيلوز .

