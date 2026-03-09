كيف يفكر الكوكي لقائمة المصري في مواجهة الجونة المؤجلة بالدوري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي تدريباته بإستاد السويس الجديد، استعدادًا لمباراته أمام الجونة، المقررة إقامتها غدًا بالسويس، فى مباراة مؤجلة من الدورى الممتاز لكرة القدم.

وعقب مران اليوم، سيعلن المدير الفنى نبيل الكوكى، قائمة لاعبيه المختارين للمباراة، ومن المتوقع أن تضم كل البدلاء، لرغبته فى ادخار جهد الأساسيين المؤثرين لخوض المواجهة أمام فريق شباب بلوزداد الجزائرى، السبت المقبل، باستاد السويس، فى جولة الذهاب بدور الثمانية من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يلقى «الكوكى» محاضرة على اللاعبين، تتضمن تفاصيل الخطة الهجومية الموضوعة للمباراة، حيث يستهدف المصرى إحراز الفوز، للوصول إلى النقطة 35، والاقتراب من المركز الرابع، الذى يحتله سيراميكا، حاليًا، برصيد 38 نقطة، حيث ستستمر المنافسة بين الفريقين على احتلال المركز الرابع، خلال المرحلة الثانية من الموسم، أملًا فى التأهل للمشاركة فى كأس الكونفيدرالية الإفريقية، الموسم المقبل.

على صعيد آخر، تابع المدير الفنى، آخر مباريات شباب بلوزداد، فى الدورى الجزائرى، وهى المباراة التى انتهت بفوزه على فريق مستقبل بلدية الرويسات، 3 - 1، وتقدمه للمركز السابع، برصيد 29 نقطة، بعد الجولة الثامنة عشرة، وسجل ملاحظاته على إجمالى الحالتين الفنية، والبدنية للمنافس الجزائرى، فى البروفة الأخيرة له، قبل مواجهة السبت المقبل، بالسويس.

