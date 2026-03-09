ضم الزوجة والأولاد لبطاقة التموين إلكترونيا عبر مصر الرقمية

ضم الزوجة والأولاد لبطاقة التموين إلكترونيًا عبر مصر الرقمية .. مع استمرار التوسع في التحول الرقمي للخدمات الحكومية، أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين إمكانية استكمال إجراءات ضم أفراد الأسرة إلى بطاقة التموين إلكترونيًا، وذلك من خلال منصة مصر الرقمية، في خطوة تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات التموينية من دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب الحكومية أو الانتظار لفترات طويلة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، حيث يمكن لرب الأسرة تقديم طلب إضافة الزوجة أو الأبناء على بطاقة التموين بسهولة من المنزل عبر الإنترنت، مع تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.

رابط ضم أفراد الأسرة إلى بطاقة التموين عبر منصة مصر الرقمية

يمكن للمواطنين الراغبين في ضم أفراد الأسرة إلى البطاقة التموينية الدخول مباشرة إلى منصة مصر الرقمية، والتي توفر خدمات التموين الإلكترونية، ومن خلالها يمكن بدء إجراءات إضافة أفراد الأسرة واستكمال البيانات المطلوبة لإتمام الطلب.

وتتيح المنصة تقديم الطلب بشكل إلكتروني بالكامل، بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، ويضمن سرعة مراجعة الطلبات وإتمام الإجراءات وفق الضوابط المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

خطوات ضم أفراد الأسرة على البطاقة التموينية إلكترونيًا

يمكن للمواطنين تنفيذ طلب إضافة أفراد الأسرة إلى بطاقة التموين من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة عبر منصة مصر الرقمية، والتي تشمل الآتي:

أولًا: الدخول إلى منصة مصر الرقمية.

ثانيًا: اختيار خدمات التموين من قائمة الخدمات المتاحة على المنصة.

ثالثًا: الضغط على خيار «ضم أفراد أسرتي».

رابعًا: مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة.

خامسًا: استكمال البيانات المطلوبة وإرسال الطلب لإتمام عملية ضم أفراد الأسرة إلى البطاقة التموينية.

وتتيح هذه الخطوات إتمام الخدمة بشكل سريع ومنظم، حيث يتم إدخال البيانات إلكترونيًا ومراجعتها قبل إرسال الطلب، ما يضمن دقة المعلومات المقدمة ويساعد على تسريع إجراءات المراجعة.

الشروط المطلوبة لإضافة أفراد الأسرة إلى بطاقة التموين

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب الالتزام بها عند تقديم طلب ضم أفراد الأسرة إلى بطاقة التموين، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتنظيم عملية إضافة الأفراد على البطاقات التموينية.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة متاحة فقط لرب الأسرة المسجل على بطاقة التموين، مع الالتزام بالشروط الآتية:

ألا يكون صاحب البطاقة من الفئات غير المستحقة للدعم.

عدم ضم أي أفراد متوفين إلى البطاقة التموينية.

عدم ضم أرباب أسر مسجلين بالفعل على بطاقات تموينية أخرى.

أن يكون من ضمن الفئات المستحقة للدعم مثل مستحقي معاش تكافل وكرامة.

حاملي كارت الخدمات المتكاملة.

أبناء الشهداء وزوجاتهم.

أبناء الأسر البديلة.

الأسر التي لديها أبناء غير مضافين على بطاقة التموين بشرط ألا تقل أعمارهم عن 4 أعوام.

الأسر التي يقل عدد أفرادها المسجلين على البطاقة التموينية عن 4 أفراد، حيث يمكن زيادتهم بحد أقصى إلى 4 أفراد.

وتؤكد هذه الضوابط حرص وزارة التموين على تنظيم عملية إضافة الأفراد وضمان استهداف الدعم للفئات المستحقة، مع الحفاظ على دقة بيانات المستفيدين في منظومة الدعم التمويني.

خدمات تموينية أخرى متاحة عبر منصة مصر الرقمية

لا تقتصر خدمات التموين الإلكترونية على إضافة أفراد الأسرة فقط، إذ توفر منصة مصر الرقمية مجموعة متنوعة من الخدمات التموينية التي يمكن للمواطنين الاستفادة منها بسهولة عبر الإنترنت، دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب التموين.

وتشمل الخدمات التموينية المتاحة عبر المنصة ما يلي:

استمارة تحديث بيانات المواطن.

تفعيل بطاقة التموين.

استخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين.

النقل من محافظة إلى أخرى.

فصل نفسي من البطاقة التموينية.

ضم أفراد الأسرة.

الاستعلام عن صرف السلع التموينية.

وتعكس هذه الخدمات الرقمية توجه الدولة نحو تحسين تجربة المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية، عبر تقديمها بشكل إلكتروني يسهم في تقليل الازدحام داخل المصالح الحكومية، ويوفر الوقت والجهد على المستفيدين من منظومة الدعم التمويني.

كما تساعد هذه الخدمات على تحديث البيانات بشكل مستمر، ما يضمن دقة المعلومات المسجلة لدى الجهات المختصة، ويسهم في تعزيز كفاءة منظومة الدعم ووصوله إلى الفئات المستحقة.