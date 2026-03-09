ضم الزوجة والأولاد لبطاقة التموين إلكترونيا عبر مصر الرقمية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الأمريكي يفقد مسيرتين من طراز MQ‑9 داخل إيران
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 9 مارس 2026
رئيس الوزراء القطري: الهجمات الإيرانية تعرقل جهود الوساطة
برلمانية: زيادة الحد الأدنى للأجور ضرورة لحماية المواطنين من ضغوط المعيشة
صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة
عصام شلتوت: جماهير الأهلي غير مقتنعة بمهاجم الأهلي كامويش
ليس سجلا سيئا.. أول تعليق من سلوت بعد وصوله لـ 100 مباراة مع ليفربول
علي جمعة يوضح حكم الإفطار في الطائرة: لو شايف الشمس قدامك متفطرش
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الإثنين 9 مارس 2026
هجوم يستهدف قاعدة فكتوريا الأمريكية في بغداد وتفعيل منظومة الدفاع الجوي
تركيا تستدعي السفير الإيراني بعد إطلاق صاروخ تجاه أراضيها
مبالغ ضخمة.. تفاصيل جوائز بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
أصل الحكاية

ضم الزوجة والأولاد لبطاقة التموين إلكترونيًا عبر مصر الرقمية .. مع استمرار التوسع في التحول الرقمي للخدمات الحكومية، أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين إمكانية استكمال إجراءات ضم أفراد الأسرة إلى بطاقة التموين إلكترونيًا، وذلك من خلال منصة مصر الرقمية، في خطوة تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات التموينية من دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب الحكومية أو الانتظار لفترات طويلة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، حيث يمكن لرب الأسرة تقديم طلب إضافة الزوجة أو الأبناء على بطاقة التموين بسهولة من المنزل عبر الإنترنت، مع تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.

احصل على 500 جنيه دعم إضافي على بطاقة التموين.. آخر موعد للصرف والمستحقين

رابط ضم أفراد الأسرة إلى بطاقة التموين عبر منصة مصر الرقمية

يمكن للمواطنين الراغبين في ضم أفراد الأسرة إلى البطاقة التموينية الدخول مباشرة إلى منصة مصر الرقمية، والتي توفر خدمات التموين الإلكترونية، ومن خلالها يمكن بدء إجراءات إضافة أفراد الأسرة واستكمال البيانات المطلوبة لإتمام الطلب.

وتتيح المنصة تقديم الطلب بشكل إلكتروني بالكامل، بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، ويضمن سرعة مراجعة الطلبات وإتمام الإجراءات وفق الضوابط المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

خطوات ضم أفراد الأسرة على البطاقة التموينية إلكترونيًا

يمكن للمواطنين تنفيذ طلب إضافة أفراد الأسرة إلى بطاقة التموين من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة عبر منصة مصر الرقمية، والتي تشمل الآتي:

أولًا: الدخول إلى منصة مصر الرقمية.

ثانيًا: اختيار خدمات التموين من قائمة الخدمات المتاحة على المنصة.

ثالثًا: الضغط على خيار «ضم أفراد أسرتي».

رابعًا: مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة.

خامسًا: استكمال البيانات المطلوبة وإرسال الطلب لإتمام عملية ضم أفراد الأسرة إلى البطاقة التموينية.

بطاقة التموين

وتتيح هذه الخطوات إتمام الخدمة بشكل سريع ومنظم، حيث يتم إدخال البيانات إلكترونيًا ومراجعتها قبل إرسال الطلب، ما يضمن دقة المعلومات المقدمة ويساعد على تسريع إجراءات المراجعة.

الشروط المطلوبة لإضافة أفراد الأسرة إلى بطاقة التموين

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب الالتزام بها عند تقديم طلب ضم أفراد الأسرة إلى بطاقة التموين، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتنظيم عملية إضافة الأفراد على البطاقات التموينية.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة متاحة فقط لرب الأسرة المسجل على بطاقة التموين، مع الالتزام بالشروط الآتية:

ألا يكون صاحب البطاقة من الفئات غير المستحقة للدعم.

عدم ضم أي أفراد متوفين إلى البطاقة التموينية.

عدم ضم أرباب أسر مسجلين بالفعل على بطاقات تموينية أخرى.

أن يكون من ضمن الفئات المستحقة للدعم مثل مستحقي معاش تكافل وكرامة.

حاملي كارت الخدمات المتكاملة.

أبناء الشهداء وزوجاتهم.

أبناء الأسر البديلة.

موعد تطبيق الدعم النقدي وإلغاء بطاقة التموين

الأسر التي لديها أبناء غير مضافين على بطاقة التموين بشرط ألا تقل أعمارهم عن 4 أعوام.

الأسر التي يقل عدد أفرادها المسجلين على البطاقة التموينية عن 4 أفراد، حيث يمكن زيادتهم بحد أقصى إلى 4 أفراد.

وتؤكد هذه الضوابط حرص وزارة التموين على تنظيم عملية إضافة الأفراد وضمان استهداف الدعم للفئات المستحقة، مع الحفاظ على دقة بيانات المستفيدين في منظومة الدعم التمويني.

خدمات تموينية أخرى متاحة عبر منصة مصر الرقمية

لا تقتصر خدمات التموين الإلكترونية على إضافة أفراد الأسرة فقط، إذ توفر منصة مصر الرقمية مجموعة متنوعة من الخدمات التموينية التي يمكن للمواطنين الاستفادة منها بسهولة عبر الإنترنت، دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب التموين.

وتشمل الخدمات التموينية المتاحة عبر المنصة ما يلي:

استمارة تحديث بيانات المواطن.

تفعيل بطاقة التموين.

استخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين.

النقل من محافظة إلى أخرى.

فصل نفسي من البطاقة التموينية.

ضم أفراد الأسرة.

الاستعلام عن صرف السلع التموينية.

وتعكس هذه الخدمات الرقمية توجه الدولة نحو تحسين تجربة المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية، عبر تقديمها بشكل إلكتروني يسهم في تقليل الازدحام داخل المصالح الحكومية، ويوفر الوقت والجهد على المستفيدين من منظومة الدعم التمويني.

طرح المكرونة على بطاقة التموين

كما تساعد هذه الخدمات على تحديث البيانات بشكل مستمر، ما يضمن دقة المعلومات المسجلة لدى الجهات المختصة، ويسهم في تعزيز كفاءة منظومة الدعم ووصوله إلى الفئات المستحقة.

شروط ضم الأبناء لبطاقة التموين 2026 ضم الزوجة على بطاقة التموين ضم الأبناء على بطاقة التموين خطوات ضم أفراد الأسرة للبطاقة التموينية رابط ضم أفراد الأسرة بطاقة التموين منصة مصر الرقمية خدمات التموين شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين طريقة إضافة أفراد إلى بطاقة التموين خدمات التموين عبر مصر الرقمية كيفية إضافة الزوجة لبطاقة التموين

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

سعر الريال السعودي اليوم

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس

لجنة الأزمة

بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك

اجازة عيد الفطر 2026

للطلاب والموظفين.. إجازة عيد الفطر 2026 رسميًا

بيزيرا

مفاجأة بشأن انتقال خوان بيزيرا لـ منتخب البرازيل.. تفاصيل

اردوغان

أردوغان يحذّر إيران من “خطوات استفزازية” بعد اعتراض صاروخ باليستي فوق تركيا

الصواريخ الباليستية الإيرانية

الصواريخ الباليستية الإيرانية تخرج المدارس الإسرائيلية عن الخدمة

الخارجية الأمريكية

الأزمة تتصاعد.. رسالة عاجلة من واشنطن إلى الأمريكيين في 6 دول عربية وإسرائيل

بالصور

رسميا.. شاهد هيونداي اكسنت 2026 فيس ليفت ‏

مسلسل الكينج الحلقة 20 .. زواج محمد عادل إمام للمرة الثالثة وصدمة جديدة لحنان مطاوع

لو بتعاني من الإمساك في رمضان .. 7 أطعمة تعيد حركة الأمعاء بشكل طبيعي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

