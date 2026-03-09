ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية خلال حملات تموينية بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، برئاسة محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وبإشراف سهير زعتر، وكيل مديرية التموين، والعقيد حسام الدين بدري، مدير مباحث التموين بالبحيرة، ومحمد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، حملاتها التموينية على المخابز والأسواق والمحلات العامة، للتأكد من صلاحية المعروض للاستهلاك الآدمي من عدمه حفاظًا على صحة المواطنين.

وأسفرت عن ضبط 5400 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل إحدى المخازن، وضبط منشأة غير مرخصة والتحفظ على 40 شيكارة علف بإجمالي 2 طن مجهولة المصدر، وضبط 100 كرتونة تمر بدون تاريخ إنتاج ومجهولة المصدر داخل إحدى الثلاجات، وضبط 200 عبوة دقيق مجهولة المصدر وبدون المستندات المطلوبة داخل أحد المخازن.

جاءت الحملة تحت إشراف ورئاسة كريم هارون، مدير الإدارة، وبمشاركة علي أبو زيد رئيس الرقابة، بالاشتراك مع رمضان شرشر، مباحث التموين بالبحيرة.