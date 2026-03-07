قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مصرع صغير إثر سقوطه من أعلى سلم منزله في البحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

شهدت قرية الوفائية التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، مصرع أحمد محمد الحفناوي، البالغ من العمر 7 سنوات، إثر سقوطه من أعلى سلم منزله.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من  مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوصول صغير إلى المستشفى العام جثة هامدة جراء إصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم ونزيف حاد.

وبالانتقال والفحص والتحريات الأولية، تبين أن الصغير "أحمد"، 7 سنوات، مقيم قرية الوفائية، كان يلهو داخل منزله وخلال وجوده على سلم المنزل اختل توازنه، مما أدى إلى سقوطه من ارتفاع عالٍ، الأمر الذي تسبب في وفاته في الحال متأثرًا بإصابته، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وبالعرض على جهات التحقيق وعقب سماع الشهود، بالإضافة الى أقوال والد الصغير الذي لم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاة نجله، مشيرًا إلى أن نجله كان يلهو بمفرده قبل أن يسقط بشكل مفاجئ.

وقررت جهات التحقيق دفن جثمان الصغير وتسليمه لذويه لدفنه بمقابر الأسرة، عقب التأكد من عدم وجود شبهة جنائية، مع تكليف إدارة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة.

البحيرة محافظة البحيرة الدلنجات مصرع طفل

