غدا.. قصر ثقافة الأنفوشي يستضيف تدريبات "كورال وأوركسترا مصر الوطني"

تنطلق غدا الثلاثاء بقصر ثقافة الأنفوشي، التدريبات والبروفات المكثفة الخاصة بمشروع "كورال وأوركسترا مصر الوطني"، تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، للموهوبين المقبولين من أبناء محافظات إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي.

وتقام التدريبات في الثامنة مساء بقيادة المايسترو الكبير سليم سحاب، وذلك للمشاركين من الأطفال والكبار في مجالي العزف والغناء، وذلك من محافظات: الإسكندرية، البحيرة، الغربية، المنوفية، ومطروح، استعدادا لحفل التدشين الرسمي والإعلان عن تأسيس "كورال وأوركسترا مصر الوطني".

ويعد المشروع أحد أبرز المبادرات الفنية التي تعمل وزارة الثقافة على تنفيذها لتعزيز الحراك الفني ودعم مسيرة الإبداع في المحافظات، من خلال اكتشاف الطاقات الإبداعية وتدريبها وتأهيلها بشكل احترافي، بما يسهم في تكوين قاعدة فنية جديدة تمتلك المهارة، وتحافظ في الوقت نفسه على الهوية الثقافية المصرية.

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي قد شهدت التدريبات المكثفة للمشروع على مسرح السامر، وسط إقبال كبير من الموهوبين المقبولين من المحافظات المصرية، وتضمنت الفعاليات تمارين جماعية على استخدام الآلات الموسيقية المختلفة، وتدريبات صوتية لقياس الطبقات، مع التركيز على تحقيق التناغم بين الكورال والأوركسترا على خشبة المسرح.

