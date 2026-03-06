قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الدفاع الأمريكي: كمية النيران الموجهة إلى إيران ستزداد بشكل كبير خلال الأيام القادمة
مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية
طقس الجمعة.. استقرار جوي و"ضباب" يحجب الرؤية صباحاً على هذه المناطق
49.99 جنيه .. أقل سعر دولار في البنوك اليوم 6-3-2026
قرار جديد من فيفا بشأن تصفيات كأس العالم بعد التهديدات.. ماذا حدث؟
انفجارات تهز تل أبيب واندلاع حرائق قرب مطار بن جوريون
موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 16 رمضان.. وقت السحور والإفطار
إصابة 5 أشخاص في تصادم عدد من الدراجات النارية بالبحيرة
محمد سامي: «الست موناليزا» رقم واحد بلا منافس
تريزيجيه يتصدر قائمة هدافي الدوري بعد هدفه للأهلي في مرمى المقاولون العرب
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على المقاولون العرب
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 6 مارس 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
رياضة

مروان حمدي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وحرس الحدود بالدوري

إسلام مقلد

اختير لاعب نادي بيراميدز مروان حمدي أفضل لاعب في مباراة حرس الحدود بالدوري الممتاز.

فوز بيراميدز

حقق فريق بيراميدز الفوز على فريق حرس الحدود بنتيجة 3-1، على استاد المكس بالإسكندرية في إطار الجولة 21 من بطولة الدوري.

وسجل أهداف بيراميدز كل من مروان حمدي ومحمود عبد الحفيظ وإبراهيم يوسف في الدقائق 42 و62 و87، بينما سجل هدف حرس الحدود اللاعب محمد أشرف توفيق في الدقيقة 70 من انطلاق المباراة.

وبتلك النتيجة رفع بيراميدز رصيده للنقطة 40 ليحتل المركز الثاني بترتيب جدول الدوري الممتاز، وتوقف رصيد حرس الحجدود عند النقطة 17 ليحتل المركز الـ18.

تشكيل الفريقين

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لفريق حرس الحدود، تشكيل فريقه لمواجهة فريق نادي بيراميدز، على استاد المكس بالإسكندرية في إطار الجولة 21 من بطولة الدوري.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: اسلام أبو سليمة - ابراهيم عبد الحكيم - محمد عزيز - محمد بيومي

خط الوسط: محمد روقا - مؤمن عوض - كوبر - عبد الله حافظ

خط الهجوم: محمود اوكا - محمد حمدي 

تشكيل بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة حرس الحدود في الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - حامد حمدان

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر - مصطفى زيكو

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أحمد توفيق - محمد حمدي إبراهيم - يوسف أوباما - إيفرتون داسيلفا - باسكال فيري - عودة فاخوري - دودو الجباس - فيستون ماييلي

نادي بيراميدز بيراميدز مروان حمدي حرس الحدود الدوري الممتاز

